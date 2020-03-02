Başkan Gürün, Fethiyeli muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gürün, Fethiyeli muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Gürün, Fethiyeli muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Fethiye Muhtarlar Derneğinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Gürün, Fethiyeli muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Fethiye Muhtarlar Derneğinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Canözü'nün de bulunduğu sohbet toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Mahalle muhtarları belediye başkanlarına mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Canözü "Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve Fethiye Belediyemiz muhtarlarımın hep yanında oldu. Sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı belediye başkanlarımıza muhtarlar masası aracılığıyla rahatlıkla iletebiliyoruz. Sorunlarımızı ve taleplerimize en kısa zamanda cevap verip, çözüm üreten belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün ve daire başkanlarımızla uyum içerisinde çalışıyor ve Fethiye'mize hep birlikte hizmet ediyoruz. Özellikle önümüzdeki dönem büyükşehir belediyemiz tarafından alt yapı sorunlarının çözüldüğü iki belediyenin uyum içerisinde vatandaşlarımız için çalıştığı süreç olacak. Fethiye'ye yatırımlarımız ve hizmetlerimiz devam edecek. " dedi.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Bu güne kadar il genelinde ki muhtarlarımızdan 47 bin 854 talep gelmiş. Taleplerin ve isteklerin neredeyse tamamına cevap verdik. Büyükşehir ailesi olarak muhtarlarımızın yanındayız. Muhtarlar Masamızla onların taleplerini gerek telefonla, gerek yüz yüze, gerekse mail ortamında alarak işleme koyuyor, kaydediyor, gerekli birimlere bildiriyoruz. En önemlisi de sorunun çözüldüğünü, çözüleceğini ya da neden çözülemeyeceğini de muhtarlarımıza geri bildiriyoruz. Demokrasinin temel taşı olan muhtarlarımız vatandaşlarımıza hizmet noktasında ve hizmetlerin ulaşmasında en önemli bağımızdır" dedi. - MUĞLA

Osman Gürün, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
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