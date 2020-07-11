Başkan Gürün, 'Meyve-sebze kurutma' tesisini gezdi - Son Dakika

Başkan Gürün, 'Meyve-sebze kurutma' tesisini gezdi

Başkan Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve ürünlerin kurutulup, katma değerinin arttırılarak satışının yapılmasını sağlayan "Meyve-Sebze Kurutma Tesisi'ni ziyaret etti.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Fethiye İlçesi Karadere Hali içinde kurdukları Meyve-Sebze Kurutma Tesisini ziyaret etti. Başkan Gürün, dalda kalan ürünlerin kurutularak raf ömrünün uzatılması, ürünlerin katma değerinin arttırılarak daha yüksek maddi kazanç elde edilmesine imkan sağlayan tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Alternatif gelir kaynağı sağlandı

Pilot bölge olarak seçilen Fethiye İlçesinde kurulan Meyve-Sebze Kurutma Tesisi ile özellikle üreticilerin elinde kalan, pazarlama fazlası ya da pazar şartlarının olumsuzluğu sebebiyle tarlada kalmış meyve ve sebzeler bu tesiste kurutuluyor. Bu şekilde ürünlerin hem raf ömürleri artıyor, hem de daha yüksek fiyatlara satılarak yerel üreticiler destekleniyor. Böylelikle bazı ürünlerin kurutulmuş halinin ham halinden daha yüksek kazanç sağlaması nedeniyle üreticilere alternatif gelir kaynağı sağlanıyor.

17 farklı ürün kurutuldu

2018 yılında faaliyete giren tesiste bu güne kadar portakal, mandalina, limon, domates, zeytin, salep, kuzu göbeği mantarı, elma, patlıcan, ayva, biber, kereviz, kavun, pancar, şeftali, kabak ve kültür mantarı olmak üzere 17 farklı çeşit meyve-sebze kurutuldu. Tesis mal kabul, yıkama, seçme-ayıklama, dilimleme, kurutma fırını ve paketleme bölümlerinden oluşurken, üreticilerden gelen ürünler hijyenik şartlarda işlendikten sonra hiçbir katkı maddesi kullanılmadan kurutma işlemi yapılıyor.

Başkan Gürün, "Üreticimize alternatif gelir kaynakları sağlıyoruz"

Korona süreci ile birlikte üretmenin ne kadar değerli olduğunu herkesin anladığını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Muğlamız herkes tarafından bilinen ve tanınan ilçeleri nedeni ile bir turizm kenti olarak bilinir. Oysa Muğla turizm kenti olmasının yanında verimli toprakları, başat ürünler ile bir tarım kentidir. Büyükşehir ailesi olarak göreve geldiğimiz ilk andan itibaren tarıma, kooperatifleşmeye büyük önem verdik. Bu şekilde üreticilerimizin kuracağı güç birliği ve bizimde desteklemelerimizle şehrimizde sürdürülebilir bir tarımsal kalkınmayı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Başkan Gürün ayrıca "Biz büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimiz için alternatif gelir kaynakları yaratmaya devam ediyoruz. Örneğin İpekböcekçiliği üretimini yaygınlaştırmak için pilot bölge olarak seçilen Seydikemer İlçemizde dut ağacı bahçesi kurduk ve ipekböceği temini sağladık. Yine şehrimizde bilinmeyen, ancak kazancı yüksek olan "Sakız Ağacı" bahçesini Fethiye'de hayata geçirdik. Küçük küçük üretimin yapıldığı ancak pek tanınmayan Tıbbi Aromatik bitkiler, örneğin lavanta, biberiye gibi ürünlerin Menteşe'de ekimini yaptık şimdi hasat zamanı geldi ve bu ürünlere vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Yine Yatağan'da kara elmas olarak bilinen "trüf mantarı" dikimi yaptık ve hasadını bekliyoruz. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Muğla'mızda verimli topraklarımızın kıymetini biliyor, üreticimize kazandıran katma değeri yüksek ürünlerle bu topraklarımızı süslüyoruz. Çünkü üreterek, üreten köylümüzü milletin efendisi yaparak kalkınacağımızı biliyoruz" dedi.