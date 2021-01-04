Başkan Gürün: Yazlık nüfusumuza göre yatırım yapıyoruz - Son Dakika

Başkan Gürün: Yazlık nüfusumuza göre yatırım yapıyoruz

04.01.2021 14:22
Başkan Gürün: Yazlık nüfusumuza göre yatırım yapıyoruz, System.String[]

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 katına çıkartılıyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 katına çıkartılıyor. Hali hazırda işletilmekte olan 25.000 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandığında 50.000 m3/gün kapasiteye ulaşacak. 125 bin nüfus kapasitesine sahip olan tesis 250 bin kişilik nüfusa göre planlandı. Aynı zamanda mevcut tesisteki Elektro-Mekanik Sistemlerinde yenileme ve iyileştirme işlemlerinin de gerçekleştirilecek olması, Fethiye AAT'nin çıkış suyu kalitesini de arttırarak daha temiz bir deşarj yapma imkanı sağlayacak. Tesisteki kapasite artışı ile Fethiye'nin önümüzdeki en az 20 yıllık Arıtma ihtiyacı karşılanmış olacak.

Başkan Gürün: Tesis Kapasitesini 2 Katına Çıkartıyoruz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Muğla'mız 13 ilçesi, 569 mahallesi, 1479 km kıyı uzunluğu ile ülkemizin ve dünyanın en gözde merkezlerinden biri. Yazlık ve kışlık nüfusu arasında büyük fark olan Muğla'mızda altyapı yatırımlarına büyük önem veriyor ve yazlık nüfusumuza göre yatırım yapıyoruz. Özellikle dünya bankasından sağladığımız kredilerle Muğla'mızda altyapıya büyük yatırım hamlesini başlattık. Fethiye ilçemizde devam eden kanalizasyon çalışmalarının yanı sıra Atık su Arıtma Tesisinin kapasitesini de iki katına çıkartıyoruz. Fethiye'mizin, Muğla'mızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin alt ve üst yapıları ile örnek bir kentte huzur içinde yaşamaları için çalışıyoruz" dedi. - MUĞLA

Başkan Gürün: Yazlık nüfusumuza göre yatırım yapıyoruz
Başkan Gürün: Yazlık nüfusumuza göre yatırım yapıyoruz
Başkan Gürün: Yazlık nüfusumuza göre yatırım yapıyoruz
Başkan Gürün: Yazlık nüfusumuza göre yatırım yapıyoruz
Başkan Gürün: Yazlık nüfusumuza göre yatırım yapıyoruz
Başkan Gürün: Yazlık nüfusumuza göre yatırım yapıyoruz

Fethiye, Türkiye, Yatırım, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Gürün: Yazlık nüfusumuza göre yatırım yapıyoruz - Son Dakika Ekonomi


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