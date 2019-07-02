Başkan Güzel'den Genel Müdür Çaparali'ye ziyaret
1 saat önce
Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:30 Kaynak: Bültenler
Yapılan hizmetlerin ve projelerin görüşüldüğü sohbet havasında geçen ziyarete Defne Belediyesi Meclis Üyesi Bilgen Duman da katılım gösterdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Çaparali, "HATSU kurulduğu günden bu yana Hatay'da yaşayan vatandaşların sağlığı ve geleceği için önemli adımlar atmıştır. Birlik ve beraberlik anlayışı ile Hatay'ın her yerine eşit bir şekilde hizmet etmekteyiz. Hatay halkının geleceğini etkileyen dev projelerin devamı için çalışmalarımız ve hazırlıklarımız tam gaz devam etmektedir. Hatay'ın altyapısı sorunsuz ve sağlıklı bir hale gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Ziyarette vatandaşların sağlığı için yapılan projelerin önemine dikkat çeken Başkan güzel, Hatay genelinde sağlıklı yaşam ve temiz çevre hedefiyle hayata geçirilen hizmetlerin önemini vurgulayarak başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
Seyir halindeki sürücünün trafikte uyuduğu anlar kameralara yansıdı
Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı
Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek
En şeffaf başkan! Makam odasını belediye bahçesine taşıdı