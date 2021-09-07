Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, Twitter hesabından, Çavuşoğlu'nun 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği Sırbistan ziyaretine ilişkin görüntü paylaştı.
Doğuş Grubu tarafından yenilenen Yeni Pazar Spor Akademisinin açılış törenine gelen Bakan Çavuşoğlu'na eşlik eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'in etkinliğe katılan çocukların yere attıkları bayrakları kaldırdığı görüntü, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Akgül, paylaşımında, "Değerli dostum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'i Yeni Pazar ziyareti sırasında yerdeki Türkiye ve Sırbistan bayraklarını toplarken buldum. Bu güzel davranışı kendisinden habersiz videoya çektim ve tarihe not olarak bırakıyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Başkan 'Habersiz çektim' diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı - Son Dakika