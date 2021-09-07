Başkan "Habersiz çektim" diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı - Son Dakika

Başkan "Habersiz çektim" diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı

Bir dönem Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sırbistan ziyareti sırasında yere düşen Türkiye ve Sırbistan bayraklarını kaldırdığı görüntüleri büyük beğeni topladı. DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, söz konusu videoyu Twitter hesabından, "Habersiz çektim" notunu düşerek paylaştı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, Twitter hesabından, Çavuşoğlu'nun 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği Sırbistan ziyaretine ilişkin görüntü paylaştı. TAKDİR TOPLADI Doğuş Grubu tarafından yenilenen Yeni Pazar Spor Akademisinin açılış törenine gelen Bakan Çavuşoğlu'na eşlik eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'in etkinliğe katılan çocukların yere attıkları bayrakları kaldırdığı görüntü, sosyal medyada büyük beğeni topladı. "TARİHE NOT OLARAK BIRAKIYORUM" Akgül, paylaşımında, "Değerli dostum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'i Yeni Pazar ziyareti sırasında yerdeki Türkiye ve Sırbistan bayraklarını toplarken buldum. Bu güzel davranışı kendisinden habersiz videoya çektim ve tarihe not olarak bırakıyorum." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sivasspor'a karşı yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek

Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti

Biri 16, diğeri de 22 yaşındaydı! Koronavirüse yenik düşen iki genç yürek yaktı

Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor

Arkeologlar günler süren kazılar sonucu çıkardı! Tam 7 bin 500 yıllık köy bulundu

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Burak Kapacak takımdan gidiyor! Altay, genç futbolcunun transferi için devreye girdi

Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti