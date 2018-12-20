Son Dakika Haberleri: Başkan Hadimioğlu Hastaneyi Ziyaret Etti

Başkan Hadimioğlu Hastaneyi Ziyaret Etti

4 saat önce

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Hadim Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Başkan Hadimioğlu Hastaneyi Ziyaret Etti, System.String[]
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Hadim Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hadimioğlu, ziyaret sırasında hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbet ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.


Hastanenin yeni yapıldığını ifade eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:


"Her zaman hemşehrilerimizin iyi günlerinde de kötü günlerinde de yanlarında olmaya özen gösterdik. Toplumun tüm kesimleriyle bir aradayız. Herkesin dertlerini dinleyip çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bugünde hastalarımızı ziyaret ederek onların yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. İlçemize Sağlık Bakanlığımız tarafından çok güzel bir hastane kazandırıldı. Yeni bina, modern odalar ve yeni tıbbi cihazlar ile hizmet veriyor. Hasta ve hasta yakınları da memnuniyetlerini dile getirdi. Sağlık çalışanlarımız da hastalarımızın sağlığıyla yakından ilgileniyorlar. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:55 Kaynak: AA

Ahmet Hadimioğlu, Hadim, Güncel
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