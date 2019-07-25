Başkan Hadimioğlu'na ziyaretler
1 saat önce
Alanya Dedemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SYDD) üyeleri Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu makamında ziyaret etti.
Alanya Dedemli Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:15 Kaynak: AA
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SYDD) üyeleri Hadim
Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu
'nu makamında ziyaret etti.
Alanya Dedemli SYDD Başkanı Mustafa Nazilli
, ziyarette, hafta sonu yaptıkları "Dedemli Sılayı Rahim Şenliği"nin başarıyla tamamlandığını söyledi.
Alanya'da yaşamalarına rağmen Hadim ve Dedemli mahallesi ile bağlarını koparmadıklarını belirten Nazilli, "Bizler Alanya'da yaşıyoruz ama her fırsatta memleketimizi ziyaret etmek için fırsatlar üretiyoruz. Gurbette yaşayan köylülerimizle bir araya gelmek, birlik ve beraberliği pekiştirmek için geleneksel olarak düzenlenen şenliğimizi bu sene de yapmanın mutluluğu içindeyiz. Şenlik ve derneğimize yaptıkları katkı ve desteklerden dolayı belediye başkanımız Ahmet Hadimioğlu'na teşekkür ediyoruz." dedi.
Başkan Hadimioğlu da dernek başkanı ve üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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