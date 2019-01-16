Başkan Hadimioğlu'nun Hasta Ziyaretleri
2 saat önce
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Hadim Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Hadim
Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu
, Hadim Devlet Hastanesi
'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Yaşlı, hasta ve taziye ziyaretlerine devam eden Hadimioğlu, hastanede yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi.
Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Hadimioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlıkları nedeniyle hastanede yatmakta olan hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:44 Kaynak: AA
Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 6 Ölü, 19 Yaralı
"Putin Küfür Ediyor mu" Sorusuna Kremlin Sözcüsü'nden Yanıt: Kan Donduruyor
Sosyal Medyadan Canlı Yayın Yapan Kişi, Takipçilerinin Gözü Önünde Kendini Astı
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Dolar Düşüşe Geçti