Son Dakika Haberleri: Başkan Hadimioğlu'nun Hasta Ziyaretleri

Başkan Hadimioğlu'nun Hasta Ziyaretleri

2 saat önce

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Hadim Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Başkan Hadimioğlu'nun Hasta Ziyaretleri, System.String[]
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Hadim Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Yaşlı, hasta ve taziye ziyaretlerine devam eden Hadimioğlu, hastanede yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Hadimioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlıkları nedeniyle hastanede yatmakta olan hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:44 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 6 Ölü, 19 Yaralı "Putin Küfür Ediyor mu" Sorusuna Kremlin Sözcüsü'nden Yanıt: Kan Donduruyor

Sosyal Medyadan Canlı Yayın Yapan Kişi, Takipçilerinin Gözü Önünde Kendini Astı Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:52:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Hadimioğlu'nun Hasta Ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]