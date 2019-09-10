Son Dakika Haberleri: Başkan Hadimioğlu'nun hastane ziyareti
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Başkan Hadimioğlu'nun hastane ziyareti

25 dakika önce

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Hadim Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Başkan Hadimioğlu'nun hastane ziyareti, System.String[]

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Hadim Devlet Hastanesini ziyaret etti.


Hadimioğlu, ziyaret sırasında hastane Başhekimi Barış Balasar'dan hastalar ve hastanenin durumu hakkında bilgi aldı.


Hadimioğlu ziyaretinde şunları kaydetti:


"Bizler hastanelerde yatan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklı günlere dönmeleri için onlara moral vermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek, ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için buradayız ve yanlarındayız. Ben bu bağlamda gece, gündüz demeden görevlerini yapan hastane personellerimize, doktorlarımıza, hastane yönetimimize hastalarımıza göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Hasta ve hasta yakınları da memnuniyetlerini dile getirdi. Sağlık çalışanlarımız da hastalarımızın sağlığıyla yakından ilgileniyorlar. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin."

Ahmet Hadimioğlu, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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