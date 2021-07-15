Başkan Hakan Aksu: "15 Temmuz'u unutturmayacağız" - Son Dakika

Başkan Hakan Aksu: "15 Temmuz'u unutturmayacağız"

- AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, önceki darbelerde milli iradeye, meclis ruhuna saldırı olsa bile meclis binasının fiilen hedef alınmadığını söyledi

SİVAS - AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, önceki darbelerde milli iradeye, meclis ruhuna saldırı olsa bile meclis binasının fiilen hedef alınmadığını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinin 5. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta bir dizi etkinlikler düzenlendi. Sivas kent merkezinde düzenlenen program öncesinde açıklama yapan AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, önceki darbelerde milli iradeye, meclis ruhuna saldırı olsa bile meclis binasının fiilen hedef alınmadığını, 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden canilerin bunu bile yaptığını söyledi.

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas kent merkezinde yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'u unutturmayacağız. 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızmış güçlerin uşağı olan FETÖ terör örgütü mensubu bir grup vatan haini darbe yapmak yoluyla devletimizin bekasına milletimizin geleceğine kast etmeye çalışmıştır. Ancak necip Türk milletimizin feraseti ve cesareti ile bu aklı kiralık dış güçlerin maşası olan vatan hainleri püskürtülmüş, yüce Türk milleti kadim devletini ve demokrasisini canı pahasına korumuştur. Darbe girişiminin yapıldığı o karanlık gecede AK Parti teşkilatları kalkışmanın hemen başlangıcında milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il, ilçe kadın ve gençlik kollarımız olarak teşkilatlarına koşmuş ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Tarihte birçok örneğine tanık olduğumuz bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir. Yüce milletimiz bu azim ve kararlığı ile milli birliğine, beraberliğine ve değerlerine özenle, dikkatle ve içtenlikle sahip çıkmıştır. Bu girişim bizim temel hak ve özgürlüklerimizi, bizi biz yapan değerleri elimizden almayı amaçlayan bir girişimdi. Bayrağımıza, ezanımıza, devlet, kurumlarımıza, meclisimize ve dolayısıyla millet iradesine yapılan bu teşebbüse karşı halkımız kahramanca ülkesini savunmuş ve canı pahasına iradesine sahip çıkmıştır. Önceki darbelerde milli iradeye, meclis ruhuna saldırı olsa bile meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar. Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah'ın izniyle bundan sonra da kalmayacaktır. Bizler milletçe, Vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktıkça, hiçbir gücün eli Allah'ın izniyle oralara ulaşamayacaktır. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır. Tüm vatan hainlerine, emperyalistlere Siyonistlere hep beraber diyoruz ki tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet Bu vesileyle demokrasiye sahip çıkan, egemenliğini korumak için canını veren şehitlerimizi ve yüzlerce gazimizi saygıyla yad ediyorum" şeklinde konuştu.