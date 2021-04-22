Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika

Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti

22.04.2021 13:19
Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti, System.String[]

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara bıraktı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara bıraktı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları makamında ağırladı. Çocukları kapıda karşılayan Başkan Bahadır, makamını Kocasinan İlköğretim Okulun öğrencilerinden Elif Akbolat ve NurNeva Tuaç'a bıraktı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencisi Elif Akbolat, ilk mesajını korona virüse yönelik verdi.

Korona virüsün daha çabuk bitmesi için salgın tedbirlerini daha çok arttırmak istediğini kaydeden Akbolat, "İnsanlar ve hayvanlar için yeşil alanları çoğaltmak istiyorum. Geri dönüşüm kutularını arttırmak ve kaldırım işgaline son vermek istiyorum" şeklinde isteklerini belirtti.

Koltuğa oturarak kalemi devralan temsili Başkan Elif Akbolat, belediye tarafından okullarının yanına yapılan parkı da çok beğendiğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan ve herkese hayırlı olmasını dileyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "İki tane yavrumuzun hayallerinin olmasına gerçekten çok sevindim. Oturdukları, yaşadıkları, okudukları ilçenin geleceğini düşünmeleri; yeşilin artmasını istemeleri, geri dönüşüme önem vermeleri beni mutlu etti. Onların hayalleri olursa hedefleri olursa, bilinçlenme olursa toplumumuz daha güzel bir yere gidecek" şeklinde konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, temsili koltuk devrinin ardından çocuklara hediye vererek onları aileleriyle birlikte uğurladı. - İSTANBUL

Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti
Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti
Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti
Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti
Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti

Ulusal Egemenlik, Hakan Bahadır, Bahçelievler, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Çok net söylüyorum, şampiyon biziz Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Çok net söylüyorum, şampiyon biziz         
13:46
2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı         
13:02
İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti         
12:35
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş 2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş         
11:05
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı         
10:08
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok         
09:24
Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı         
08:31
Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi         
08:19
Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi         
07:35
ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor         
04:13
"Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tartıştığı ev sahibini öldürdü         
03:26
"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu         
01:04
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 14:10:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei