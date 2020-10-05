Başkan Hakan Tütüncü, Halk Eczanesi'ni gezdi - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye tıp merkezi bünyesinde bulunan Halk Eczanesi'ni gezdi.

Kepez Belediyesinin 7 yıl önce sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerinin hizmetine sunduğu Halk Eczanesi'nde incelemelerde bulunan Tütüncü, Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy'dan sağlık hizmeti çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tütüncü, yaptığı açıklamada, "Bundan 7 yıl evvel evde, çekmecelerde, dolaplarda kullanılmayan ilaçları toplayalım, böyle bir kampanya yapalım ve bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım istedik. ve 7 yıl önce başlattığımız bu projenin şimdi birçok ihtiyaç sahibine ulaşıyor olması bizler için büyük bir mutluluk." ifadesinde bulundu.

Halk Eczanesi Projesi'ne ilçe sakinlerinin büyük katkı sunduğunu belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimiz bu kampanyaya kocaman destek verdiler. Arkadaşlarımız büyük bir gönül verdiler. Sonuçta bu Halk Eczanesi Projesi ortaya çıkmış oldu. Aslında Türkiye'de eşine benzerine pek rastlanmayan bir proje. Kepez Belediyesi ilklerin belediyesi ve burada günlük yüzden fazla ihtiyaç sahibine ücretsiz ilaç dağıtılıyor, hem de hiçbir şart aranmadan. Bu kampanyaya destek vermek isterseniz kullanmadığınız ilaçlarınızı sizde evinize en yakın eczaneye getirerek, bu kampanyaya katılabilirsiniz. İnsan odaklı belediyecilik uygulamalarını büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz."