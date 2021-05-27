Başkan Halil Arda: "Aktepe'deki hazine miktar fazlalıkları vatandaşlara devredilmelidir" - Son Dakika

Başkan Halil Arda: "Aktepe'deki hazine miktar fazlalıkları vatandaşlara devredilmelidir"

27.05.2021 09:51
Başkan Halil Arda:

Kentsel dönüşüm alanı olan Aktepe ve Emrez Mahallerinin sakinleriyle bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hazine miktar fazlalıklarının yurttaşlara bedelsiz olarak ya da iz bedelle devredilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çağrı yaptı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 1 milyon 220 bin metrekarelik büyüklüğüyle İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm alanı olan Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Bölgesi'ndeki hazine miktar fazlalıkları sorununa dikkat çekmek için iki mahallenin sakinleriyle bir araya geldi. Şehit Piyade Er Mehmet Şanlı Parkı'nda yurttaşlarla buluşan Başkan Arda, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve muhtarların da katıldığı toplantıda kentsel dönüşüm sürecini, hazine miktar fazlalıkları sorununu ve bu sorunun çözüm yollarını anlattı.

Vatandaşın mağduriyeti giderilmeli

İlçede 1950'li yıllarda kadastronun geçmesiyle başlayan ve günümüze kadar gelen soruna dikkat çeken Başkan Arda, kentsel dönüşüm alanlarında sıkıntılara yol açabilecek hazine miktar fazlalıkları şerhlerinin tapu kayıtlarından kaldırılarak vatandaşların mülkiyet sorununun çözülmesi için adım atılması gerektiğini söyledi.

Başkan Arda, "Tapu defterlerinde şerhli görünen ancak vatandaşın elindeki belgelerde yer almayan bu hazine miktar fazlalıkları şerhiyle ilgili kentsel dönüşüm sürecinde önemli sorunlar yaşanacak. Örneğin vatandaşın tapusunda 120 metrekare olarak görünen arazisi, hazine miktar fazlası nedeniyle 40 metrekareye kadar düşebiliyor. Bunun sonucunda hak ettiğiniz daire sayısı da haliyle düşecek. Arsalarınızın parasını ödeyerek alan sizler, haberinizin olmadığı bir durum nedeniyle mağdur olacaksınız. Bu nedenle özellikle kentsel dönüşüm bölgelerindeki hazine miktar fazlalılığına ilişkin şerhler, tapu kayıtlarından silinerek mağduriyetiniz giderilmelidir. Bu hazine miktar fazlalıkları, arsayı kullanan kişilere yani sizlere bedelsiz olarak devredilmelidir. Çünkü bu toprakları siz zaten satın almışsınız" diye konuştu.

Çözüm adresi bakanlık

Hazine miktar fazlalıklarının kentsel dönüşümün önünde büyük bir engel olduğunu söyleyen, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Arda, sözlerine şöyle devam etti: "Bu sorun çözülmezse, hazine miktar fazlalıklarının yurttaşlara devri yapılmazsa kentsel dönüşüm görüşmeleri sırasında sorunlar yaşanacak ve yurttaşlarımız mağdur olacak. Bu yüzden şimdiden harekete geçerek sorunun aşılmasını sağlamamız gerekiyor. Bu sorunun çözüm yeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Meclis toplantılarında yaptığım konuşmalarda, basın kuruluşlarına yaptığım açıklamalarda, kentsel dönüşüm alanlarındaki hazine miktar fazlalıklarının vatandaşa bedelsiz devri için bakanlığa birçok kez çağrı yaptım. Yasal olarak bir rakam ödenmesi gerekiyorsa çok küçük rakamlarla buraların sizlere devredilmesi gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanına ulaşmak zor, aylardır randevu talep ediyorum ama alamıyorum."

Çözüm için birlikte mücadele edelim

Mahalle sakinlerine soruna sahip çıkma çağrısı yapan, sorunun çözülmesi için mahalle sakinleriyle birlikte mücadele vereceğini söyleyen Başkan Halil Arda, "Mahalleli olarak hep birlikte sorunu sahiplenerek, örgütlenerek sorunun çözümü için sesimizi yükseltmemiz lazım. Herkes, 'Biz buraları zamanında satın aldık, hazine miktar fazlalıkları bedelsiz olarak bize devredilsin' diyerek sesini yükseltsin. Herkes bu soruna sahip çıksın. Bu sorunun çözümü için sizlerle birlikte mücadele edeceğim, en ön sırada görev alacağım. Ankara'ya gidilecekse hep birlikte gidelim. Biz sizin sorunlarınızı her platformda dile getiriyoruz. Bu mücadelede sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Burada uzun yıllardır süren mağduriyetin bedeli olarak hazine miktar fazlalıkları size devredilsin" diye konuştu.

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Başkan Halil Arda: Aktepe'deki hazine miktar fazlalıkları vatandaşlara devredilmelidir

Kentsel Dönüşüm, Halil Arda, Gaziemir, Aktepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Halil Arda: 'Aktepe'deki hazine miktar fazlalıkları vatandaşlara devredilmelidir' - Son Dakika


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