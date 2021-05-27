Başkan Halil Arda: "Aktepe'deki hazine miktar fazlalıkları vatandaşlara devredilmelidir" - Son Dakika

Başkan Halil Arda: "Aktepe'deki hazine miktar fazlalıkları vatandaşlara devredilmelidir"

27.05.2021 13:57
Başkan Halil Arda:

Kentsel dönüşüm alanı olan Gaziemir ilçesine bağlı Aktepe ve Emrez Mahallerinin sakinleriyle bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hazine miktar fazlalıklarının vatandaşlara bedelsiz olarak ya da iz bedelle devredilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çağrı yaptı.

Kentsel dönüşüm alanı olan Gaziemir ilçesine bağlı Aktepe ve Emrez Mahallerinin sakinleriyle bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hazine miktar fazlalıklarının vatandaşlara bedelsiz olarak ya da iz bedelle devredilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çağrı yaptı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 1 milyon 220 bin metrekarelik büyüklüğüyle İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm alanı olan Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Bölgesindeki hazine miktar fazlalıkları sorununa dikkat çekmek için iki mahallenin sakinleriyle bir araya geldi.

Şehit Piyade Er Mehmet Şanlı Parkı'nda vatandaşlarla buluşan Başkan Arda, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve muhtarların da katıldığı toplantıda kentsel dönüşüm sürecini, hazine miktar fazlalıkları sorununu ve bu sorunun çözüm yollarını anlattı.

"Kentsel dönüşüm sürecinde önemli sorunlar yaşanacak"

İlçede 1950'li yıllarda kadastronun geçmesiyle başlayan ve günümüze kadar gelen soruna dikkat çeken Başkan Arda, kentsel dönüşüm alanlarında sıkıntılara yol açabilecek hazine miktar fazlalıkları şerhlerinin tapu kayıtlarından kaldırılarak vatandaşların mülkiyet sorununun çözülmesi için adım atılması gerektiğini söyledi.

Başkan Arda, "Tapu defterlerinde şerhli görünen; ancak vatandaşın elindeki belgelerde yer almayan bu hazine miktar fazlalıkları şerhiyle ilgili kentsel dönüşüm sürecinde önemli sorunlar yaşanacak. Örneğin; vatandaşın tapusunda 120 metrekare olarak görünen arazisi, hazine miktar fazlası nedeniyle 40 metrekareye kadar düşebiliyor. Bunun sonucunda hak ettiğiniz daire sayısı da haliyle düşecek. Arsalarınızın parasını ödeyerek alan sizler, haberinizin olmadığı bir durum nedeniyle mağdur olacaksınız. Bu nedenle özellikle kentsel dönüşüm bölgelerindeki hazine miktar fazlalılığına ilişkin şerhler, tapu kayıtlarından silinerek mağduriyetiniz giderilmelidir. Bu hazine miktar fazlalıkları, arsayı kullanan kişilere yani sizlere bedelsiz olarak devredilmelidir; çünkü bu toprakları siz zaten satın almışsınız" diye konuştu.

Çözüm adresi bakanlık

Hazine miktar fazlalıklarının kentsel dönüşümün önünde büyük bir engel olduğunu söyleyen, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Arda, sözlerine şöyle devam etti: "Bu sorun çözülmezse, hazine miktar fazlalıklarının yurttaşlara devri yapılmazsa kentsel dönüşüm görüşmeleri sırasında sorunlar yaşanacak ve yurttaşlarımız mağdur olacak. Bu yüzden şimdiden harekete geçerek sorunun aşılmasını sağlamamız gerekiyor. Bu sorunun çözüm yeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı." - İZMİR

Başkan Halil Arda: Aktepe'deki hazine miktar fazlalıkları vatandaşlara devredilmelidir
Başkan Halil Arda: Aktepe'deki hazine miktar fazlalıkları vatandaşlara devredilmelidir
Başkan Halil Arda: Aktepe'deki hazine miktar fazlalıkları vatandaşlara devredilmelidir

Kentsel Dönüşüm, Halil Arda, Gaziemir, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Halil Arda: 'Aktepe'deki hazine miktar fazlalıkları vatandaşlara devredilmelidir' - Son Dakika


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