Başkan Halk Gününde genç konuklarını ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Halk Gününde genç konuklarını ağırladı - Son Dakika

Başkan Halk Gününde genç konuklarını ağırladı

6 saat önce

Halk Gününde Gebzeli hemşerilerinin talep ve sorunlarına çözüm üreten Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün bu haftaki konukları gençler oldu.

Başkan Halk Gününde genç konuklarını ağırladı, System.String[]

Halk Gününde Gebzeli hemşerilerinin talep ve sorunlarına çözüm üreten Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün bu haftaki konukları gençler oldu.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Halk Günleri'ne devam ediyor. Başkan Büyükgöz, her hafta Çarşamba günleri düzenlenen Halk Gününde vatandaşların talep, isteklerini alıyor, sorunlarını dinliyor. Vatandaşların isteklerini tek tek dinleyen Başkan Büyükgöz, çözüm için ilgili birim müdürlerine anında talimat veriyor. Bu kapsamda Büyükgöz son olarak gençleri konuk ederek taleplerini dinledi.


Gençlerle yakından ilgilenen Büyükgöz, "Geleceğimizin teminatı olan siz değerli evlatlarımızı aydınlık yarınlara hazırlamak amacıyla destek projeleri hazırlıyoruz. Çağımız bilgi ve bilişim çağı. Okullarında eğitimlerine devam eden sizlerin gelişimine destek olacak sosyal ve eğitim projelerini hızla uygulamaya koyacağız. Sizlerden tek isteğimiz şu anda içinde bulunduğunuz sömestr tatilini en iyi şekilde değerlendirerek bol bol kitap okumanız. Zamanınızı dolu dolu geçirin" dedi.


Başkan Büyükgöz'ü halk gününde ziyaret eden öğrenciler de, yeni oyun alanı ve park gibi istek ve önerilerini başkana ileterek teşekkür etti. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Çarşamba, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
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