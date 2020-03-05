Başkan halk pazarında - Son Dakika
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Başkan halk pazarında

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yoğun mesaisinden fırsat buldukça semt pazarı ziyaretleri yapıyor.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yoğun mesaisinden fırsat buldukça semt pazarı ziyaretleri yapıyor.


Sabah makamına gelmeden önce Düz Mahalle'de semt pazarına uğrayan Başkan Güler, pazarda yöresel organik ürünlerin satılmasından mutlu oldu. Pazar tezgahlarında market ürünleri yerine yöreye özgü ürünlerini görmekten memnun olduğunu belirten Başkan Güler, esnaf ile bir süre sohbet etti. Semt pazarlarının şehir kültür ve ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirten Güler, "Pazarda yöresel ürünlerin satılması beni ayrıca memnun etti. Halkımız açısından bu ürünler hem organik hem ucuz. Pazar alanında tespit ettiğimiz sorunları da belediyemizin imkanlarıyla kökten halledip, bu alanı daha modern ve kullanışlı bir hale dönüştüreceğiz" dedi. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Sabah, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:21 Kaynak: İHA
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