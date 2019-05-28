Son Dakika Haberleri: Başkan Hamit Kılıç'tan 'Kadir Gecesi'ne davet
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Başkan Hamit Kılıç'tan 'Kadir Gecesi'ne davet

2 saat önce

Bafra Belediyesi ile Bafra İlçe Müftülüğü 'nün her yıl birlikte düzenlediği Kadir Gecesi programı bu yıl da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Başkan Hamit Kılıç'tan 'Kadir Gecesi'ne davet, System.String[]
Bafra Belediyesi ile Bafra İlçe Müftülüğü 'nün her yıl birlikte düzenlediği Kadir Gecesi programı bu yıl da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Bafra Belediyesi tarafından halka açık iftar yemeğiyle başlayacak olan Kadir Gecesi programı akşam namazı ile başlayacak.

İftar yemeği ile başlayacak olan programda İlçe Müftülüğü imam-hatipleri Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunacak, gecenin anlamına binaen sohbet ve konuşmalar gerçekleştirilecek, ilahiler seslendirilecek. Programın sonunda yatsı ve teravih namazları eda edilecek. Program sonunda İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, meydanı dolduracak vatandaşlar ile dua edecek.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek programa vatandaşları davet ederek, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin coşkusunu her yıl olduğu gibi iftardan teravihe halkımızla birlikte yaşamak istiyoruz. 31 Mayıs Cuma Günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda belediye olarak gerçekleştireceğimiz halkımızla iftar programının ardından İlçe Müftülüğümüz ile birlikte düzenleyeceğimiz Kadir Gecesi Özel programımıza hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:16 Kaynak: İHA
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