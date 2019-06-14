Başkan Hamit Kılıç'tan "Karne" mesajı

Bafra
Belediye Başkanı Hamit Kılıç
, öğrenclerin karne alıp yaz tatiline başlaması dolayısıyla mesaj yayınladı.
Kılıç, mesajında, eğitimin milli kültürü ilelebet yaşatmanın en temel yolu olduğunu, binlerce yıllık birikimin gelecek nesillere eğitimle aktarılabileceğini belirtti.
Ebeveynlerin çocuklarını karnelerine göre değerlendirmemesi gerektiğine işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:
"Karneleri nasıl olursa olsun destekleyici davranışlarda bulunup, onları motive etmeye çalışmalı. Karneler, dönem boyunca gösterilen performansın sonuçlarıdır, başarının değerlendirilmesinde ise sadece bir araçtır. Karneler, çocuklarımızın değerini, kişiliğini ve zeka seviyesini belirleyecek bir gösterge değildir. Çocukların gelişen dünyada okuyan, sorgulayan, araştıran, azimle çalışan, donanımlı ve bilinçli bir şekilde yetişmesi için ailelerin, öğretmenlerin ve idarecilerin azami gayret göstermesi gerekir. Eğitim öğretim yılı boyunca öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek adına gösterdikleri azim için öğretmen ve idarecilere de teşekkür ederim."
Öğrencilere de seslenen Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dönem boyunca çalışıp, yoruldunuz. Şimdi güzel bir tatil geçirmek hakkınız. Ancak tatilinizi geçirirken çeşitli sosyal aktivitelerin içerisinde bulunmaya çalışın. Bu sizin kişisel gelişimine inanılmaz katkı sağlayacaktır. Kültürel ve sanatsal çalışmaların içerisinde yer alıp, kitap okumayı asla ihmal etmeyiniz. Hepinize iyi tatiller diliyorum."