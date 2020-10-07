Son dakika haberi... Başkan Hançerli, 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Konuştu - Son Dakika

Son dakika haberi... Başkan Hançerli, 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Konuştu

07.10.2020 14:09

Son dakika genel haberine göre Başkan Hançerli, 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Konuştu Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Koronavirüs Sonrası Yeni Dünya" başlığıyla düzenlenen 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.

Başkan Hançerli, 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Konuştu

İSTANBUL - Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Koronavirüs Sonrası Yeni Dünya" başlığıyla düzenlenen 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.

Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 45 ülkenin üst düzey katılımıyla gerçekleşen 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli açılış konuşması yaptı.

Konuşmasında pandemi sonrasında işsizlik ve buna bağlı olarak yoksulluk oranındaki artışa dikkat çeken Hançerli şunları söyledi: "Pandemi sonrasındaki dünyanın nasıl olacağı ve nasıl olması gerektiğine ilişkin bazı örnekler çıkarmak gerekirse; bir bilimsel araştırma pandemi süreci ile ortaya çıkan işsizliğin yoksulları çok daha ağır bir şekilde etkiledi. Biliyoruz ki dünyanın odaklanması gereken en önemli meselelerinden biri her geçen daha da önemli hale gelen gelir adaleti. Bu önemli soruna dair gelecekte adım atmamız, yol almamız gerektiğinin altını çizmek isterim."

"Daha adil, daha barışçıl bir dünya için işbirliği şart"

Konuşmasında pandemi döneminin dünyaya yeni şeyler öğrettiğine değinen Hançerli, evrensel sorunlarla ortak mücadele etmek için işbirliği yapılmasının önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Özellikle pandemi tüm dünyaya yeni şeyler gösterdi, belki de yeni ufuk açtı. Pandeminin hep olumsuzluklarını konuşuyoruz. Ama dünyanın bir yerinde başlayıp her yerine yayılan virüs için tüm dünya el birliğiyle mücadele etti. Bu da aslında aynı gemideyiz sözünün ne kadar gerçek olduğunu kanıtlıyor. Bu durumun geleceğin birlikte ve barış içerisinde kurulması gerektiğinin altını çizdiği kanaatindeyim. Dolayısıyla pandemi sonrası dünyanın daha adil, daha barışçıl ve dünyada işbirliklerinin kesin ve net bir şekilde yoğunlaşması gerektiğinin de altının çizildiğini belirtmek isterim"

"Çevre ve ekoloji sorunlarını da işbirliğiyle çözmeliyiz"

Başkan hançerli konuşmasında çevre sorunlarına da yer verdi: "Yine dünyanın en önemli sorunlarından olan çevre ve ekoloji sorunlarını da pandemi sürecindeki gibi bir araya gelerek çözmeye çalışmalıyız. Asırlar boyu geçiş yollarının üzerinde bulunan ve yüzlerce yıldır farklı insanların yan yana geldiği, göç yollarının kesiştiği bir noktada Avcılar. Avcılar'da bugün de farklı ülkelerden gelen farlı düşüncede insanlarla mutlu, huzurlu bir şekilde ve barış içerisinde yaşıyoruz. Bu birliktelik ve barışın tüm dünyaya örnek olmasını diliyorum. Bizler dünyanın herhangi bir yerindeki olumlu ve güzel gelişmelerden feyz alarak, acılardan dertlerden de ders alarak huzur dolu yarını kurmaya çalışıyoruz."

Hançerli, konuşmasının ardından Gana Ankara Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala'nın elinden hediye takdim edildi. Egala, hediyeyi şu sözlerle takdim etti: "Bugünün anısına bu armağanı sizlere sunmaktan dolayı büyük bir kıvanç duyuyorum.

Son dakika haberi... Başkan Hançerli, 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Konuştu
Son dakika haberi... Başkan Hançerli, 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Konuştu
Son dakika haberi... Başkan Hançerli, 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Konuştu
Son dakika haberi... Başkan Hançerli, 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Konuştu

Turan Hançerli, Avcılar, Ekonomi, Avrasya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Başkan Hançerli, 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Konuştu - Son Dakika

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