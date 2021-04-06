Başkan Hançerli, "Avcılar'ı 2029 Vizyonu ile Ayağa Kaldıracağız" - Son Dakika

Başkan Hançerli, "Avcılar'ı 2029 Vizyonu ile Ayağa Kaldıracağız"

06.04.2021 14:54
Başkan Hançerli,

Avcılar Belediyesi Avcılar 2029 vizyonu ile gerçekleştirdiği çalıştayda konuşan Başkan Turan Hançerli, "1999 depremiyle eski değerini kaybeden bir Avcılar'ı düştüğü yerden 2029 vizyonuyla ayağa kaldıracağız. Avcılar'ı 2029'a kadar daha güvenli bir kent haline dönüştüreceğiz" dedi.

Avcılar Belediyesi Avcılar 2029 vizyonu ile gerçekleştirdiği çalıştayda konuşan Başkan Turan Hançerli, "1999 depremiyle eski değerini kaybeden bir Avcılar'ı düştüğü yerden 2029 vizyonuyla ayağa kaldıracağız. Avcılar'ı 2029'a kadar daha güvenli bir kent haline dönüştüreceğiz" dedi.

Avcılar Belediyesi Avcılar 2029 vizyonu ile geçekleştirdiği çalıştaylar dizisine bir yenisini daha ekledi. Dizinin sekizinci çalıştayı "Avcılar: Geleceğe Uzanan Yolculukta Tarihi ile Buluşan Kent" başlığıyla online olarak gerçekleşti.

Çalıştaya; Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, eski Sağlık Bakanı Uzm. Dr. Mehmet Müezzinoğlu, eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası, Kent Bilimci Prof. Dr. Ruşen Keleş, İstanbul Politikalar Merkezi'nde Kıdemli Uzman ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koray Göymen, eski Avcılar Belediye Başkanı Yüksel Çengel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul Turizm Platformu Direktörü Özcan Biçer katıldı. Çalıştayda, Avcılar'ın tarih ve kültürü ışığında kentsel gelişimi konuşuldu.

'Kent Kimliği: Tarih-Kültür-Tanıtım ve Kentsel Gelişim ve 'Kent Kimliği: Oluşumu, Önemi ve Kentsel Gelişim' başlıkları ile iki oturumda gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmalarını Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, eski Sağlık Bakanı Uzm. Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Bathonea Antik Liman Yerleşkesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Şengül Aydıngül yaptı.

Çalıştaya ev sahipliği yapan Başkan Hançerli, Avcılar2029 vizyonunu anlatarak başladığı konuşmasında şunları söyledi: " 1999 depremiyle eski değerini kaybeden bir Avcılar var. Tabiri caizse 99 yılı Avcılarımızın düştüğü yer. Biz Avcılar'ı düştüğü yerden 30 yıl sonra, 2029 yılında ayağa kaldıracağız. Avcılar'ı 2029'a kadar daha güvenli bir kent haline dönüştüreceğiz iddiasındayız. Avcılar2029 vizyonu sadece Avcılar'ın dayanıklı yapılara kavuşması değil. Avcılar2029 vizyonu birçok farklı alanda sorunlara karşı çözüm önerileri sunuyor. Örneğin 2029 yılına kadar %40 karbon emisyonunu azaltma sözü verdik. Paris Başkanlar Sözleşmesi 2030 yılına kadar bu sözü tutmamızı beklerken biz bunu bir yıl öne çektik."

Hançerli konuşmasına şöyle devam etti;

"Geleceğimizi nasıl kuracağımızı katılımcı bir çerçevede konuşurken tabii ki geçmişimizi ve kültürü konuşmadan geleceğimizi belirleyemeyiz düşüncesiyle bir dizi çalışlar yapıyoruz. Ben Avcılar'a sunduğunuz katkılar için hepinize çok ediyorum."

Müezzinoğlu; "Avcılar, Kentsel Dönüşümü Ranta Mahkum Etmeden Yapan Örnek Bir İlçe"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu şunları söyledi:

Ben öncelikle bir Avcılarlı olarak bu çalıştayı ve bundan önceki çalıştayları düzenlediğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Şehirler medeniyet merkezidir. Medeniyet merkezinde de insanların en çok aradığı güven ve huzurdur. Avcılar'da da 1999 yılına kadar güven ve huzuru yaşadık. 1999 depremi sonrasında ise Avcılar'da bir güven sorunu yaşandı ve Avcılar sosyolojik bir dönüşüme uğradı. Aradan 20 yıl geçti. Ne yazık ki depremle ve güçlü binalarla ilgili arzu edilen süreci son bir yılda yakaladık. O da Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli öncüğünde oldu. Bu nedenle ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Bence Avcılar'ın geleceğe taşınacak en büyük hayati yol haritası depreme güvenli hale gelmiş şehir olmalıdır. Bu anlamda 2029 hedefinize her türlü desteği sağlamak da bizim boynumuzun borcudur. Gözlemlediğim kadarıyla Avcılar'ın, kentsel dönüşümü ranta mahkum etmeden, olması gerekeni sağlıklı yapabilen Türkiye genelinde örnek bir ilçe olduğunu rahatlıkla her ortamda söylüyorum. Bu anlamda Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi tebrik ediyorum. Umarım ülkemizde bu riski taşıyan birçok ilçe de bu anlamdaki dönüşümün örneklerinden istifade ederler" dedi. - İSTANBUL

Başkan Hançerli, Avcılar'ı 2029 Vizyonu ile Ayağa Kaldıracağız
Başkan Hançerli, Avcılar'ı 2029 Vizyonu ile Ayağa Kaldıracağız
Başkan Hançerli, Avcılar'ı 2029 Vizyonu ile Ayağa Kaldıracağız

Mehmet Müezzinoğlu, Turan Hançerli, Avcılar, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hançerli, 'Avcılar'ı 2029 Vizyonu ile Ayağa Kaldıracağız' - Son Dakika


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