Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi kabul etti. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başkan Hançerli, "Bakanla çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Nezaket dolu, konuya hakim ve çözüm odaklı toplantı nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Avcılar'ı konuştuk, depremi konuştuk, dönüşümle ilgili stratejileri konuştuk. Bakan zaten yaşamı boyunca konut üretimi alanında çalışmış, oldukça deneyimli ve konuya hakim. Önümüzü açacak, yürüyeceğiz ve bir an önce ivedi bir şekilde, yeni bir deprem yaşanmadan, canlar yanmadan, yapabileceğimizin en iyisini yapmak için beraber ele ele çalışma hususunda bir kez daha mutabık kaldık" dedi.



"Verimli bir toplantı oldu"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında geçtiğimiz günlerde 'Kentsel Dönüşüm İştişare Toplantısı 'gerçekleştirilmişti. Bakan Kurum, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi kabul etti. Ankara'da yapılan görüşme sonrası açıklamada bulunan Başkan Hançerli, toplantının çok verimli gerçekleştiğini belirterek,"Bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Avcılar'ı konuştuk, depremi konuştuk, dönüşümle ilgili stratejileri konuştuk. Sayın bakanın deprem duyarlığı ve Avcılar duyarlılığı için ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Neler yapabileceğimizi ayrıntılı olarak değerlendirdik. Avcılar 'a özel bir yol haritası tabi İstanbul ve Türkiye'den bağımsız olmayan bir yol haritasının ayrıntısına biraz gittik. Bürokratlar ve bakan yardımcıları ile istişare etme şansımız oldu. Genel olarak depreme ilişkin görüş ve önerilerimizi kendisi ile paylaştık. Sayın bakan zaten yaşamı boyunca konut üretimi alanında çalışmış, oldukça deneyimli ve konuya hakim. Önümüzü açacak, yürüyeceğiz ve bir an önce ivedi bir şekilde, yeni bir deprem yaşanmadan, canlar yanmadan, yapabileceğimizin en iyisini yapmak için beraber ele ele çalışma hususunda bir kez daha mutabık kaldık. Bu el ele verişimiz sayesinde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu, aslında ben bu sorunu bir güvenlik sorunu, milli sorun, bir beka sorunu olarak görüyorum bu sorunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.



"Sayın Bakanın Avcılar'a özel bir hassasiyeti de var, bunu da memnuniyetle gördük"



Görüşmede vatandaşların taleplerini ve yaşadıkları sorunları ifade ettiğini belirten Başkan Hançerli, "Vatandaşlar dönüşümü sağlayacak güç noktasında problemler yaşıyor. Yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüş ve düşüncelerimizi ifade ettik. Bize özel taleplerden çok tüm Türkiye ve tüm İstanbul'a özel talepleri ilettik. Bu talepler bizim Avcılarımızı da yakından ilgilendiriyor. Sayın Bakanın Avcılar'a özel bir hassasiyeti de var. Bunu da memnuniyetle gördük. 26 Eylül depreminden önce aslında bunları yine konuşuyorduk ama. 5.8 ile birlikte toplumda bir farkındalık oluştu. Bizim söylediklerimiz halk nezdinde bir karşılık bulmaya başladı. Neler yaptık. O günden bu güne biz 3 bini aşkın binaya girdik. Gözlem yöntemi ile inceledik binalarımızı ve bin 800 'e yakın binanın ayrıntılı incelenmesi yönünde bir görüş oluştu. Bakanlığın yetkilendirdiğini, bakanlık nezdinde tanınan firma yada kurumlarca ayrıntılı inceleme yapılması gerektiğini hem sözlü olarak yurttaşlarımıza ilettik hem yazılı olarak tebligat yaptık. Yine bazı alanlarda özel çalışmalar yaptık.İki plan notu hazırladık . Bir tanesi yaklaşık 5 aydır İBB meclisinde. İmar komisyonunda bekliyor. Diğer plan notu ise İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İBB meclisine girmeyi bekliyor. Bu mart ayında birinin meclise girmesini birinin meclisten çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.



"Bölgemizde bulunan bir üniversitenin hoca ve öğrencileri ile birlikte bir mahallemizi ayrıntılı olarak çalıştık"



26 Eylül sonrası kentsel dönüşümle ilgili aktif çalışacak belediyenin yüzde yüz iştiraki olduğu bir şirket kurulduğunu hatırlatan Başkan Hançerli," Vatandaşlarımızla anlaşma, uzlaşma noktalarında katkı sunuyoruz. Yaptığımız protokol kapsamında bir çok bankada Avcılar'da kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlara kolaylıkla kredi verme konusunda fikir birliğine vardık. Düşük faizle bakanlığın sunduğu destekle birlikte 0. 60'lara kadar inen bir faizle kredi verme konusunda bir protokol gerçekleştirdik. Kredinin geri ödemelerinin 1 yıl sonra, 1 buçuk yıl sonra başlayabilmesi konusunda fikir birliğimiz oluştu. Uzmanlarla toplantılar yapıyoruz. Bölgemizde bulunan bir üniversitenin hoca ve öğrencileri ile birlikte bir mahallemizi ayrıntılı olarak çalıştık. Nasıl bir tasarımla daha iyi bir dönüşüm sağlanır diye çalıştık. Binada ticari alan ne kadar, konut ne kadar, vatandaşların talepleri nelerdir gibi konularda ayrıntılı çalışmalar yaptık. Gönüllü ve kısmi ücretli bir çalışma yapıyorlar. Ekonomik sıkıntı yada plan nedeniyle bazı vatandaşlarımız güçlendirme opsiyonunu değerlendirmek istiyor. Biz de onların yolunu açmak için bu çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullandı.



"Avcılarlı hemşehrilerimizin bazı engelleri var. Bunları aşmak için biz Ankara, İstanbul, Bakanlık koşturuyoruz"



Vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için belediye binasının da taşındığını kaydeden Başkan Hançerli, "160'ı aşkın bina yıkımı gerçekti ve yeniden yapılmak için harekete geçildi. Avcılarlı hemşehrilerimizin bazı engelleri var. Bunları aşmak için biz Ankara, İstanbul, Bakanlık koşturuyoruz. Engeller ortadan kalktığında Avcılar güvenli huzurlu, insanların korkmadan yaşayabildikleri bir kent olacak. Evi gerçek anlamına tekrar kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın öncelikle harekete geçmesi lazım. Asıl unsur vatandaşlar, onlar isteyecek, talep edecek, yapacaklar. Biz belediye olarak, bakanlığımız bakanlık olarak, İBB, İBB olarak sivil toplum örgütleri de vatandaşımızın yanında olacak. Bu bir seferberlik, bu olağanüstü hal ilanı. Bu seferberlikte başta vatandaşlar olmak üzere herkese sorumluluklar düşüyor. - ANKARA