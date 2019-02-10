Son Dakika Haberleri: Başkan Hançerli'den Emekli Konaklarına Ziyaret

Başkan Hançerli'den Emekli Konaklarına Ziyaret

56 dakika önce

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ve AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, emekli konaklarında emeklilerle bir araya geldi.

Başkan Hançerli'den Emekli Konaklarına Ziyaret, System.String[]
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ve AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, emekli konaklarında emeklilerle bir araya geldi.

Başkan Hançerli, Karatay'a 22 adet emekli konağı kazandırdıklarını belirterek, konakların memlekete hizmet edenlerin konağı olduğunu söyledi.

Emekli konaklarında emeklilerin sosyalleştiğini dile getiren Hançerli, "Emeklilerimiz düzenlediğimiz şehir içi ve şehir dışı gezilerimizle yeni yerler görme imkanı buluyor. Ayrıca konaklarımızda emeklilerimiz düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiriliyor." dedi.

AK Parti Karatay Belediye Başkanı Adayı Hasan Kılca da Karatay'ı Karataylılarla birlikte yöneteceklerini aktararak, kapılarının ve gönüllerinin her zaman Karataylılara açık olduğunu vurguladı.

Hançerli ve Kılca'ya ziyaretlerinde partililer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:14 Kaynak: AA

Mehmet Hançerli, Hasan Kılca, Karatay, Ekonomi, Güncel
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