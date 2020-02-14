Başkan Hançerli'den İBB Meclisine imar planı tepkisi - Son Dakika

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İBB Şubat ayı meclis toplantısında gündem dışı söz alarak ilçedeki binaların depreme karşı güçlendirilebilmesi için hazırladıkları imar planı notu değişikliğinin gündeme alınmamasına tepki gösterdi.



Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar Belediye Meclisi tarafından ilçedeki binaların depreme karşı güçlendirilebilmesi için hazırladıkları imar planı notu değişikliğinin İBB Meclisi tarafından gündeme alınmamasını protesto etmek için geçen ay İBB İmar Komisyonu'nda oturma eylemine başlamıştı. Hançerli dün yapılan İBB Meclis toplantısında gündem dışı söz alarak, "Şanslıyız, aradan geçen 5 aylık sürede İstanbul'da yıkıcı bir deprem olmadı. Fakat bilim insanları açık ve net bir şekilde depremin 3-5 yıl içerisinde olacağı konusunda uyarıyor. Gündemdeki konu tam da bu meclisin konusu. Yani çözüm üretmesi gereken işte bu meclis. Görev de yetki de bu meclisin. Ben Avcılarlı hemşehrilerime sizleri şikayet ediyorum" dedi.



"Bu kaygı ve korkuyla geçiyor her dakikaları"



Hançerli konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Sadece binaların yıkılması değil kahredici olan. İnsanlar güvensiz, sağlıklı olmayan binalarda yaşadıklarını biliyorlar. Bu kaygı ve korkuyla geçiyor her dakikaları. Plan notu değişikliği talebimiz reddedilmedi. Bu sevindirici. Fakat daha fazla beklemenin hiçbir mantıklı açıklaması yok. Başka ilçelerde de bu sorun var deniliyor. Başka ilçelerdeki sorunları da çözelim. Rantı düşünerek değil, bu toplumu güvenli, güçlü konutlara bir an evvel kavuşturma hedefiyle hareket ederek çözelim."



"İBB Avcılar'ın sorununu çözmedi"



İBB Meclisinin Avcılar'ın sorununu çözmediğini ifade eden Hançerli, "5 aydır çözmüyor, bekletiyor. Hem de yetkinin tamamı bu mecliste olduğu ve 15 dakika içerisinde çözebileceği halde. Ben çözüm bekliyorum. Bu meclisin tüm meclis üyelerinin parti ayrımı gözetmeksizin benimle aynı duyguları paylaştığını biliyorum. Tüm meclis üyelerinin iyi insanlar olduğunu biliyorum. Hadi daha fazla beklemeyelim. Siyasi kavgalardan ve çekişmelerden işte bu konu için uzaklaşalım. El ele vermenin zamanı geldi. Canlar gittikten, camlar kırıldıktan sonra hiçbir anlamı yok. Bugün yine yapıcı olmak adına daha önceki talebimi yineliyorum. Biliyorum komisyon başkanım ve üyelerim yapabilir. 15 dakika ara verelim, komisyon raporlarını buraya getirsin ve oy birliği ile bir karar geçirelim" ifadelerini kullandı.



"Biz yaşama hakkını koruyacağız"



Hançerli komisyona olan önerilerini ise şu şekilde açıkladı:



"Yasal olarak yapılmış, ruhsatlı, iskanlı binalar için bir gün bu mecliste Avcılar'daki reel durum fark edilmeden bir karar alınmış ve düşürüyoruz katları denmiş. Bu insanların içerisinde oturdukları evleri bu meclis kararıyla yok sayılmış. İstediğimiz buradan çıkan yanlış kararla yok edilen ama reelde orada duran yapıların yeniden yapılması. Biz yaşama hakkını koruyacağız. Biz Avcılar'ı Avcılarlı hemşehrilerimizle dönüştürmeye hazırız." - İSTANBUL