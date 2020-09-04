Başkan Hançerli'den Zabıta Haftası'nda anlamlı ziyaret - Son Dakika

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Zabıta Teşkilatı'nın 194'üncü yılı dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelini kutladı.

Zabıta Haftası dolayısıyla Avcılar Belediyesi zabıta personelleri ile bir araya gelen Hançerli, halkın güvenliği için gece gündüz görev başında olan personeli tebrik etti.

Personelle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tek tek görüşen Hançerli, "Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yılı nedeniyle Zabıta Haftası kapsamında, Avcılarımızın düzeni ve huzuru için 24 saat görev başında olan ve görevini en iyi şekilde yerine getiren zabıta personelimize teşekkür ederim" dedi.

"Biz yol arkadaşıyız"

Zabıta ekiplerine özellikle pandemi dönemindeki özverili çalışmaları için teşekkür ederek sözlerine devam eden Hançerli, "Biz her birimiz yol arkadaşıyız. Sizin güvenliğiniz, sağlığınız kendi ailemin sağlığı kadar önemli. Bir sıkıntıya düştüğünüzde, dara düştüğünüzde her zaman yanınızda olacağımı bilmenizi isterim" diye konuştu. - İSTANBUL