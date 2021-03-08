Başkan Hançerli: "Eşitliğin ve adaletin olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" - Son Dakika

Başkan Hançerli: "Eşitliğin ve adaletin olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

08.03.2021 16:20
Başkan Hançerli:

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kurulan Kadın El Emeği Pazarı'nı ziyaret etti.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kurulan Kadın El Emeği Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarda kadınlarla sohbet eden Hançerli, kadın mücadelesine destek mesajları verdi. Hançerli, "Eşitliğin ve adaletin olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Emekçi kadınlar gününüz kutlu olsun" dedi.

Avcılar Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kurulan Kadın El Emeği Pazarı'nı her yıl ziyaret eden Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, bu geleneği bozmadı. Avcılarlı kadınların el emeği göz nuru eserlerini sergiledikleri pazarda kadınlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Hançerli, burada kadınların talep ve önerilerini dinledi ve bol kazanç diledi. Korona virüs önlemleri kapsamında gerçekleşen ziyarete Hançerli'nin eşi Deniz Hançerli, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Güler Genç, CHP İlçe Başkanı Erdal Nas ve CHP'li belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Başkan Hançerli şunları söyledi:

"Biz 8 Mart'ın eşitlik ve adalet için bir vesile olmasını diliyoruz. Eşitlik sağlandığında, kadınlar daha aktif yaşama katıldığında sadece şiddet bitmeyecek aslında bu ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine de hizmet etmiş olacağız. 8 Mart'ı hep acı günler olarak hatırlıyoruz. Dilerim bu acılar son olur, iyi kadınlar iyi erkekler el ele verecekler ve kötüleri uzaklaştırıp şiddetin olmadığı bir dünyayı inşa edeceğiz. Bunun için her şeyimizle kadın mücadelesinin yanında olmaya ve emek vermeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Başkan Hançerli: Eşitliğin ve adaletin olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
Başkan Hançerli: Eşitliğin ve adaletin olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
Başkan Hançerli: Eşitliğin ve adaletin olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
Başkan Hançerli: Eşitliğin ve adaletin olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
Başkan Hançerli: Eşitliğin ve adaletin olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz

Turan Hançerli, Avcılar, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hançerli: 'Eşitliğin ve adaletin olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz' - Son Dakika


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