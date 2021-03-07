Başkan Hançerli: "Hedefimiz bu yıl içerisinde 10 bin konutun kentsel dönüşüme girmesi" - Son Dakika

Başkan Hançerli: "Hedefimiz bu yıl içerisinde 10 bin konutun kentsel dönüşüme girmesi"

07.03.2021 14:19
Başkan Hançerli:

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Sosyal Medya Buluşmaları" programında Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki'yi ağırladı.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Sosyal Medya Buluşmaları" programında Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki'yi ağırladı. Başkan Hançerli, "Hedefimiz bu yıl içerisinde 10 bin konutun kentsel dönüşüme girmesi" derken, programda konuşan Mahruki, "17 bina yıkılan İzmir depreminde her enkazın başında 300-400 tane kurtarmacı vardı. 17 enkaz için 7 bin personel çalıştı. Beklenen İstanbul depreminde ise böyle bir lüksümüz olmayacak" dedi.

Deprem Haftası kapsamında düzenlenen programın moderatörlüğünü Başkan Hançerli yaptı. Görür ve Mahruki, Hançerli'nin sorularını yanıtladı.

Belediyenin YouTube kanalı üzerinden yayınlanan program, sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı. Programda, Türkiye'de deprem gerçeği ve Avcılar'da depreme hazırlık için atılan adımlar konuşuldu. Programda konuşan Naci Görür, "Biz bugün Türkiye'de nerede deprem olur, periyot olarak ne zaman olur, nasıl olur, ne büyüklükte olur, olursa ne kadar insan ölür ne kadar insan yaralanırı doğruya yakın bir boyutta söyleyebiliriz. Daha deprem gelmeden devlet ve hükümete bu bilgileri verebiliyorsak o halde ne bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Depreme güvenli bir kent inşa etmek için sahaya inip çalışmalar yürütmek gerektiğinin altını çizen Görür, "Depreme hazırlık için halkı bilinçlendireceksiniz, kentin alt yapısını güçlendireceksiniz, yolları düzenleyeceksiniz, halkla beraber ekonomik ama dayanıklı konutların hızla inşa edilmesini sağlayacaksınız" dedi.

2021 yılında 10 bin konut kentsel dönüşüme girecek

Programda konuşma yapan Hançerli, Avcılar'da bin 320 binanın kentsel dönüşüm sürecine girdiğini, 6 bin konutun ise başvuru sürecinde olduğunu belirterek, "Bu yıl önümüze bir hedef koyduk. Yıl içerisinde 10 bin konutu kentsel dönüşüm sürecine dahil edeceğiz" dedi.

Hançerli'nin "Deprem sonrasına hazır mıyız?" sorusunu yanıtlayan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, "Maalesef hazır değiliz. Sadece 17 bina yıkılan İzmir depreminde de bunu gördük. Her enkazın başında 300-400 tane kurtarmacı vardı. 17 enkaz için 7 bin personel çalıştı. Beklenen İstanbul depreminde ise böyle bir lüksümüz olmayacak" yanıtını verdi.

Hançerli, "Güvenli yapı stokunu arttırmak, deprem sonrası kriz yönetiminden daha önemli"

Hançerli programın kapanış konuşmasında deprem öncesi hazırlıkların deprem sonrasındaki kriz yönetiminden çok daha önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Depremin vereceği zararı azaltmak için yapılması gerekenler var. Deprem sonrası kriz yönetimi için önemli çalışmalar yaptık. Fakat ne kadar iyi çalışırsanız çalışın orası çıkmaz sokak. Eğittiğiniz insanların dahi hayatta kalma şansının olup olmadığını bilmiyorsunuz. Bu nedenle deprem öncesi hazırlık ve güvenli yapı stokunu arttırmak ve güçlendirmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Başkan Hançerli: Hedefimiz bu yıl içerisinde 10 bin konutun kentsel dönüşüme girmesi

Naci Görür, Avcılar, Deprem, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hançerli: 'Hedefimiz bu yıl içerisinde 10 bin konutun kentsel dönüşüme girmesi' - Son Dakika


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