Başkan Hançerli, "Karar Organlarına Katılım ve Zorluklar" oturumunda konuştu - Son Dakika

Başkan Hançerli, "Karar Organlarına Katılım ve Zorluklar" oturumunda konuştu

09.10.2020 15:32
Başkan Hançerli,

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın düzenlediği Gençlik ve Kadın Konferans Webinarı'nın "Karar Organlarına Katılım ve Zorluklar" oturumunda konuştu.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın düzenlediği Gençlik ve Kadın Konferans Webinarı'nın "Karar Organlarına Katılım ve Zorluklar" oturumunda konuştu. Hançerli, "Savaşsız, adil, barışçıl bir geleceğin kurulmasının olmazsa olmaz koşulu katılım ve birlikte siyaseti gerçekleştirmektir" dedi.

Bu yıl "Geleceği Birlikte Şekillendirelim" temasıyla düzenlenen konferans pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirildi. 8-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ve Türkiye'deki farklı kentlerinden genç delegeleri, yurt içinden ve yurt dışından gençlik örgütlerini, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerini, kamu ve özel sektör temsilcilerini ve siyasetçileri ağırlayan platformda konuşan Başkan Hançerli şunları söyledi:

"Katılım ve geleceği birlikte kurma talebinde haklarında kendileri ile ilgili alınan kararlarda kişilerin söz sahibi olmasının ahlaki bir yanı var. Çok da kıymetli bu. Aslında demokrasinin çıkışı da buradan. İnsanlar hakkında alınan kararların ve yapılan işlemlerin o insanlarla birlikte, onayları alınarak yapılması ahlaki açıdan son derece kıymetli. Ama bunun yanında savaşsız, adil, barışçıl bir geleceğin kurulmasının da olmazsa olmaz koşulu katılım ve birlikte siyaseti gerçekleştirmektir."

Başkan Hançerli konuşmasının devamında, "Katılımcı süreçlerin etkin ve aktif bir biçimde işletilmesi "olursa iyi olur" diyebileceğimiz bir mesele değil. Bu hayati bir meseledir ve bugün ülkemizde ve dünyamızda yaşadığımız sorunların asıl sebebidir. Gençlerin ve kadınların siyasete ve karar mekanizmalarına katılamaması, ülkemizi bu güzel enerjiden yoksun bırakıyor. Tekrar altını çizmek isterim ki ülkemiz ve dünyamızın bugün yaşadığı sorunlarının kaynağı budur. Sorun, katılım süreçlerinin işletilememesi; gençlerin, kadınların, engellilerin, çocukların, yoksulların ya da etnik kimliklerin dışarıda bırakılmasıdır" dedi.

"Tüm dezavantajlı grupların belediyenin yönetimine katılmaları için çaba sarf ediyoruz"

25 yılı aşkın bir süredir STK'larda çalışmalar yaptığını hatırlatan Başkan Hançerli, "Bu sorunları geçmişte çokça ifade etmiş biri olarak, yönettiğim kentte de tüm dezavantajlı grupların yan yana gelmesi, kapsayıcı bir yöntemle siyasete ve belediyenin yönetimine katılmaları için çaba sarf ediyoruz. Gerek kent konseyleri gerekse sosyal medyadan gelen mesajlardan gelen görüşleri önemsiyoruz. Önemli kararlarda sadece kent konseyinin, belediye meclisin değil halkın tamamının görüş ve önerilerini alarak ona göre hareket etmeyi bir ilke olarak kabul ediyorum" açıklamasına yer verdi.

İlçede yapılan yatırımların kararını alırken halk ile iç içe hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Hançerli konuşmasını şu sözler ile tamamladı: "Bu süreçte özellikle altını çizmek istediğim şey şu: toplumda çok ciddi bir adaletsizlik var. Adaletsizlik dediğimiz şey, bunca yıldır uygulanan eşitsiz uygulamalar, eşitlik dengesini ciddi bir şekilde bozmuş durumda. Dolayısıyla pozitif ayrımcı uygulamalar yapma ihtiyacı var. Bizim belediye meclisimizde kadın oranı yüzde yirmiye tekabül ediyor. Tabi Türkiye ortalamasının yüzde dört olduğunu düşünülürse bu oran iyi gibi görünüyor fakat aslında yetersiz." - İSTANBUL

Başkan Hançerli, Karar Organlarına Katılım ve Zorluklar oturumunda konuştu

Konferans, Avcılar, Kadın, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hançerli, 'Karar Organlarına Katılım ve Zorluklar' oturumunda konuştu - Son Dakika

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