Başkan Handan Askeran Ton: "Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ topraklarının kurtarılması bir nebzede olsa teselli oldu" - Son Dakika

Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Başkanı Handan Askeran Ton, 30 yıllık işgalin ardından Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ topraklarının kurtarılmasıyla bir nebzede olsa teselli bulduklarını söyledi.

Hocalı soykırımının 29. Yıldönümü sebebiyle yazılı açıklamada bulunan Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Başkanı Handan Askeran Ton, "Bundan 29 yıl önce 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede içinden geçtiğimiz dönemin en ağır, en acımasız ve vahşi katliamı Ermeniler tarafından Hocalı'da gerçekleştirildi. Savunmasız bırakılan Hocalı 366'ncı Rus Alayı'nın da desteğiyle bir gecede dünyanın gözü önünde büyük bir katliama maruz bırakıldı. 76'sı çocuk, 103'ü kadın ve 70'i yaşlı olmak üzere akıl almaz işkencelerle 613 kişi katledildi. 487 kişi ağır yaralandı. bin 275 kişi esir alındı. 150'nin üzerinde kayıp tespit edildi. Hocalı'da 1 gecede 8 aile hiçbir ferdi kalmaksızın yok edilirken 25 çocuk anne ve babasını, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini yitirdi" şeklinde konuştu.

Handan Askeran Ton sözlerini şöyle sürdürdü:

"44 gün süren savaş sonrasında kurtarılan Karabağ topraklarının sevincini yaşarken aynı zamanda Hocalı, Hankendi, Hocavent ve Askeran bölgelerinde henüz Azerbaycan bayrağının dalgalanmaması ve bu topraklar üzerindeki kaygı duyulan gelişmeler derneğimiz nezdinde dikkatle takip edilmektedir. 1990'lı yılların başından itibaren Karabağ işgali Rusya'nın Ermenistan'a verdiği destekle gerçekleştirilmiştir. Hocalı soykırımında Rus 366'ıncı alayın desteği ve rolü ortadadır. 8 Kasım 2020'de Rusya'nın hazırladığı plan çerçevesinde ateşkes ilan edilmiştir. Azerbaycan Türk'üne ait topraklarda 30 yıl aradan sonra Barış gönüllüleri adı altında Rus askerlerinin yeniden varlığı söz konusudur. Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ'da alınmayan bölgelerde Ermeni ve Rus işbirliği süreci Azerbaycan Devleti ve Karabağ topraklarında bulunan Türk askerlerinden oluşan Gözlem grubu dolayısıyla Türkiye tarafından hassasiyetle izlenmelidir ve izlenmektedir."

Rus Barış gönüllüleri eliyle kısa sürede Dağlık Karabağ topraklarına 52 bin Ermeni'nin yerleştirilmesine, kadim Türk topraklarında ikinci dilin Rusça olarak kabul edilmesine dikkat çeken Handan Askeran Ton "20 Şubat 2021 tarihinde Hankendi'nde sözde Dağlık Karabağ Bağımsızlığının yani işgalin 33. yıldönümünde işgalci terörist Ermenilerle Rus askerlerinin birlikte kutlama törenleri düzenlemesi gibi örnekler Karabağ zaferinin ardından sevincimizi gölgeleyen ve endişelendiren gelişmelerden bazılarıdır" dedi.

Azerbaycan ordusunun kahraman şehit ve gazilerine karşı en büyük görevin Dağlık Karabağ'ın yeniden Ermeni-Rus işbirliğinde kurulacak plan ve oyunlara feda edilmemesi olduğunun altını çizen Handan Askeran Ton sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu sürecin başından itibaren kardeş Azerbaycan halkının, devletinin ve ordusunun yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Halkının da gelişmeleri dikkatle takip edeceğine inanıyoruz. Hocalı Soykırımının acısı Hocalı'da, Askeran'da, Hankendi'nde, Hocavent'de üç renkli Azerbaycan bayrağı dalgalandığında ve bu topraklar kurtarılan Şuşa'yla, Laçin'le, Fuzuli'yle, Kelbecer'le kucaklaştığında bir nebze olsun teselli bulacaktır. Azerbaycan devletinin ve ordusunun bu umutları gerçekleştireceğine ve Azerbaycan Türküne yeni sevinç ve gururlar yaşatacağına inanıyoruz." - BURSA