Başkan Hangül: "Emekliye Kademeli Zam Uygulaması Yapılsın"
2 saat önce
Tüm Emekliler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Musa Hangül, hükümetin emekliye kademeli olarak zam yapmasını talep ettiklerini söyledi.
Tüm Emekliler Derneği Kırşehir
Şube Başkanı Musa Hangül, hükümetin emekliye kademeli olarak zam yapmasını talep ettiklerini söyledi.
Kırşehir'de 2 bin 600 üyesi olan Tüm Emekliler Derneği üyelerinin çoğunun açlık sınırı altında maaş aldığını belirten Hangül, "Fark açılıyor ve emekli mağdur oluyor. Açıklanan enflasyon oranı ile kıyaslandığında verilen zam yeterli değil. Emekli çay parası bulamayacak şekilde mağdur. Çocuk okutan emeklinin durumu da vahim. Pazar yerlerinde meyve sebze fiyatları düşünüldüğünde dahi anlatmak istediğimiz ortaya çıkar. Emeklilikte kademesi yüksek olan emekli için sorun yok. Ama asgari geçim standartları altında olan emekli için yaşam şartları zor. Hükümetin kademeli düzenleme yapacağına inanıyoruz" dedi.
Emeklinin normal yaşam standartlarına kavuşabilmesi için asgari geçim standartlarının üzerinde fiyat artışı olması gerektiğini de belirtti. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:30 Kaynak: İHA
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