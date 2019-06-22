Başkan Hasan Ali Uzun güven tazeledi

Kırka
Boraks Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kulüp başkanlığına yeniden Hasan Ali
Uzun seçildi. Eti Maden
Kırka Bor İşletmesi Memur
yemekhanesinde gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Ayhan Meriç
yaptı. Kongrede, faaliyet ve hesap raporlarının okunmasını müteakip, yönetim kurulu ibra edildi. Yapılan seçimlerde yeni yönetim kurulu, Kırka Boraks Spor Kulübü Başkan Hasan Ali Uzun
, Kırka Boraks Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Nihat Günaydın, Kırka Boraks Spor Kulübü Muhasibi Erkan Toprak
, Kırka Boraks Spor Kulübü Genel Sekreter
Ertan Aydoğdu, Kırka Boraks Spor Kulübü Üyesi Hüseyin Erol
'dan oluştu. - ESKİŞEHİR