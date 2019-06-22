Son Dakika Haberleri: Başkan Hasan Ali Uzun güven tazeledi
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Başkan Hasan Ali Uzun güven tazeledi

1 saat önce

Kırka Boraks Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kulüp başkanlığına yeniden Hasan Ali Uzun seçildi.

Başkan Hasan Ali Uzun güven tazeledi, System.String[]
Kırka Boraks Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kulüp başkanlığına yeniden Hasan Ali Uzun seçildi.

Eti Maden Kırka Bor İşletmesi Memur yemekhanesinde gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Ayhan Meriç yaptı. Kongrede, faaliyet ve hesap raporlarının okunmasını müteakip, yönetim kurulu ibra edildi. Yapılan seçimlerde yeni yönetim kurulu, Kırka Boraks Spor Kulübü Başkan Hasan Ali Uzun, Kırka Boraks Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Nihat Günaydın, Kırka Boraks Spor Kulübü Muhasibi Erkan Toprak, Kırka Boraks Spor Kulübü Genel Sekreter Ertan Aydoğdu, Kırka Boraks Spor Kulübü Üyesi Hüseyin Erol'dan oluştu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
Hasan Ali, Kırka, Yaşam
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