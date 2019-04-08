Son Dakika Haberleri: Başkan Hasan Arslan; "Çiçek Yerine Lösev'e Bağışta Bulunun"

Başkan Hasan Arslan; "Çiçek Yerine Lösev'e Bağışta Bulunun"

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, tebrik için çiçek gönderilmesi yerine (LÖSEV) Türkiye Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışta bulunulması çağrısında bulundu.

Başkan Hasan Arslan;
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, tebrik için çiçek gönderilmesi yerine (LÖSEV) Türkiye Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışta bulunulması çağrısında bulundu.

31 Mart seçimlerinde Edremit Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Selman Hasan Arslan, kendisini tebrik eden vatandaşlara teşekkür etti. Tebrik için çiçek gönderilmesi yerine toplumsal faydaya dönüşmesi için Türkiye Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışta bulunulmasını istedi. Başkan Arslan yaptığı açıklamada; "Seçimlerden bu yana yüzlerce tebrik mesajı aldım. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam; Çiçek yerine Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bağışta bulunmanız. Mutluluğumuzu paylaşırken çoğaltalım" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:10 Kaynak: İHA

Balıkesir, Selman Hasan Arslan, Edremit, LÖSEV, Güncel
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