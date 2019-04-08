Başkan Hasan Arslan; "Çiçek Yerine Lösev'e Bağışta Bulunun"

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, tebrik için çiçek gönderilmesi yerine (LÖSEV) Türkiye Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışta bulunulması çağrısında bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, tebrik için çiçek gönderilmesi yerine (LÖSEV) Türkiye Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışta bulunulması çağrısında bulundu.



31 Mart seçimlerinde Edremit Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Selman Hasan Arslan, kendisini tebrik eden vatandaşlara teşekkür etti. Tebrik için çiçek gönderilmesi yerine toplumsal faydaya dönüşmesi için Türkiye Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışta bulunulmasını istedi. Başkan Arslan yaptığı açıklamada; "Seçimlerden bu yana yüzlerce tebrik mesajı aldım. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam; Çiçek yerine Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bağışta bulunmanız. Mutluluğumuzu paylaşırken çoğaltalım" dedi. - BALIKESİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi

Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti

Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!

Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi