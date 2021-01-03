Başkan Hasan Kılca: "2020'de 200 bin ton asfalt hedefimizin üzerine çıktık" - Son Dakika

Başkan Hasan Kılca: "2020'de 200 bin ton asfalt hedefimizin üzerine çıktık"

03.01.2021 10:41
Başkan Hasan Kılca:

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, "2020'de için 200 bin ton asfalt serimi hedefi koymuştuk. Bu kapsamda ekiplerimiz gece gündüz sahada kalarak çalıştı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, "2020'de için 200 bin ton asfalt serimi hedefi koymuştuk. Bu kapsamda ekiplerimiz gece gündüz sahada kalarak çalıştı. Pandemiye rağmen ekiplerimiz büyük bir özveriyle gayret etti ve 200 bin ton asfalt hedefimizin de üzerine çıkmış olduk" dedi.

Karatay Belediyesi, 2020 yılında ilçe merkezinin yanı sıra bütün mahalle yollarının da şehir merkezi standardına yükseltmek için yoğun mesai harcadı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında altyapı ve üstyapı faaliyeti yürüterek Karatay'ı adeta bir asfalt şantiyesine çevirdi. Korona Virüsü (Covid-19) salgınına rağmen son 1 yılda altyapı ve üstyapı yatırımlarının kesintisiz bir şekilde sürdüren Karatay Belediyesi Fen İşleri ekipleri, 2020 yılı yatırım programına alınan tüm işleri tamamladı.

"2020 yılında Karatay'da 115 kilometre yol çalışması yapıldı"

Karatay'ın çehresini değiştirmek, vatandaşların çok daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için yoğun bir çalışma yürüten Karatay Belediyesi, bu kapsamda yeni asfalt sezonu için belirlediği 200 bin ton asfalt dökme hedefini de aştı. Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki 226 sokak ve caddede toplamda 40 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirirken, merkeze uzak mahallelerde de 25 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptı. 50 kilometre soğuk asfalt çalışması yürüten ekipler, böylece ilçe genelinde toplamda 115 kilometrelik yol çalışmasına imza atmış oldu. Ekipler ayrıca, merkez ve merkeze uzak mahallelerde toplamda 15 kilometrelik yeni yol da açarak vatandaşların hayatını kolaylaştırdı. Karatay Belediyesi Fen İşleri ekipleri; sıcak ve soğuk asfalt çalışmaları, yeni yol yapımı, bakım ile onarımlarının yanı sıra bordür ve kilitli parke taşı çalışmalarına da hız verdi. Bu kapsamda merkeze uzak mahallelerde 135 bin metrekare parke yol yapan ekipler, ilçe genelinde toplamda 90 bin metrekare kilitli parke taşı çalışması, 80 bin metrekare de bordür çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, ilçe genelinde yıkılma tehlikesi bulunan 145 metruk evin yıkımını gerçekleştirirken bu kapsamda 140 bin ton molozun da temizlenmesi çalışmasını yaptı.

"2020 yılı yatırım programımıza aldığımız tüm hedeflerimize ulaştık"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım yapmaları amacıyla fen işleri ekiplerinin yıl boyunca Karatay'ın dört bir yanında yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Başkan Hasan Kılca, "2020'de için 200 bin ton asfalt serimi hedefi koymuştuk. Bu kapsamda ekiplerimiz gece gündüz sahada kalarak çalıştı. Pandemiye rağmen ekiplerimiz büyük bir özveriyle gayret etti ve 200 bin ton asfalt hedefimizin de üzerine çıkmış olduk. İlçe genelinde altyapısı tamamlanmış yerlerde yeni yol yapımı, bakımı, onarımı, asfaltlaması, park yol yapımı, kilitli parke, tretuvar ve bordür çalışmalarımızla hemşehrilerimizin hizmetinde olduk. Amacımız, ilçemizin tüm mahallelerinin yol standardını yükseltmek, her hemşehrimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesine katkı sunmaktır. Bu kapsamda da 2020 yılı yatırım programına aldığımız tüm işleri tamamlayarak hedeflerimize ulaştık. Bu vesileyle büyük bir özveriyle çalışan bütün çalışma arkadaşlarıma can-ı gönülden teşekkür ediyorum. 2020'de olduğu gibi 2021'de de vatandaşlarımızın çok daha modern ve güvenli yollarla sevdiklerine ulaşması için mesai harcamaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Başkan Hasan Kılca: 2020'de 200 bin ton asfalt hedefimizin üzerine çıktık
Başkan Hasan Kılca: 2020'de 200 bin ton asfalt hedefimizin üzerine çıktık
Başkan Hasan Kılca: 2020'de 200 bin ton asfalt hedefimizin üzerine çıktık
Başkan Hasan Kılca: 2020'de 200 bin ton asfalt hedefimizin üzerine çıktık
Başkan Hasan Kılca: 2020'de 200 bin ton asfalt hedefimizin üzerine çıktık

Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hasan Kılca: '2020'de 200 bin ton asfalt hedefimizin üzerine çıktık' - Son Dakika


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