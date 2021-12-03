Başkan Hasan Kılca, vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kılca, Beyşehirliler Yapıcı Camii'ndeki Cuma Namazının ardından Akabe Mahallesi'nide vatandaşlarla buluştu, sohbet etti.

Bölgenin ihtiyaçlarına ilişkin bölge halkıyla istişarelerde bulunan Başkan Kılca, mahalle ziyaretlerini ve Cuma Buluşmalarını, belediyecilik hizmetlerini mahalle halkının istekleri doğrultusunda şekillendirmek adına güzel bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana katılımcı belediyeciliği önemsediklerine dikkati çeken Kılca, şöyle konuştu:

"Her zaman vatandaşlarımızla bir aradayız. Bu kapsamda mahallelerimizi sık sık ziyaret ederek hemşehrilerimizle mahallelerimizin taleplerini ve varsa eksikliklerini yerinde görüyoruz. İlçemizin tüm konuları bağlamında çözüm üretmek adına önem verdiğimiz bu buluşmalarımız aynı zamanda ilçemizi hemşehrilerimizle birlikte yönetme anlayışımızın da bir göstergesi. Bu tür buluşmalar aynı zamanda bizlere, hazırladığımız projelerimiz ile yatırımlarımızı da bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirme fırsatı sunuyor. İnsan ve çevre dostu, estetik, katılımcı ve modern bir ilçe hedefiyle modeliyle hizmet yolculuğumuza hemşehrilerimizle birlikte devam edeceğiz."