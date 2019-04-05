Başkan Hasan Togar Mazbatasını Aldı

Başkan Hasan Togar mazbatasını aldı Tekkeköy'de 5 yıl daha Hasan Togar dönemiSAMSUN - 31 Mart yerel seçimlerinin ardından tekrar Tekkeköy Belediye Başkanı seçilen Hasan Togar, mazbatasını aldı.

Başkan Hasan Togar mazbatasını aldı

Tekkeköy'de 5 yıl daha Hasan Togar dönemi



SAMSUN - 31 Mart yerel seçimlerinin ardından tekrar Tekkeköy Belediye Başkanı seçilen Hasan Togar, mazbatasını aldı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den ortak adayı olarak girdiği 31 Mart yerel seçimlerinde oyların yüzde 50,41'ini alarak tekrar başkan seçildi. Başkan Togar, bugün Samsun Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı.

"Yeniden hizmete layık görülmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz"

Mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Allah'a şükürler olsun ki kazasız belasız bir seçim atlattık. Ufak tefek tartışmalar ve kırgınlıklar elbette oldu. Sözle de olsa insanların birbirleriyle alakalı kul hakkı vardır. Sözle dahil, aday arkadaşlarımız da dahil kim varsa haklarını helal etsinler. Bizden yana herkesin hakkı varsa helal olsun. Seçim bir gündür, o da oy kullandığımız gündür. O gün bittikten sonra seçilene Allah yardım etsin. Bunun inancındayız. 1 Nisan sabahı itibariyle yeniden hizmete layık görülmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Allah'a bize güvenenleri mahcup etmemek için dua ediyoruz. Hizmet atağının çok önemli bir 5 yılını daha göreceğiz inşallah. Bize güvenenleri mahcup etmemeye çalışacağız."

"Hizmet serüveni 5 yıl daha devam edecek"

Tekkeköy'ü 5 yıl daha hizmetle şaha kaldıracaklarının altını çizen Başkan Togar, şunları söyledi:

"Yeni dönemde ilk iş olarak 5 yıl boyunca unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz, bu atmosferde bizleri evlerinde gece yarılarına kadar misafir edenlere, bize gönüllerini açanlara teşekkür edeceğiz. Köy köy, mahalle mahalle, gezerek vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bütün mahallelerimizle alakalı sorunları da tespit edip önceliği, aciliyeti ve önümüzdeki 5 yılın çalışma programını oluşturacağız."

Mazbata törenine ayrıca AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Başkan Hasan Togar'ın eşi Yasemin Togar, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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