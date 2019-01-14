Son Dakika Haberleri: Başkan Hatunoğlu Güven Tazeledi

Başkan Hatunoğlu Güven Tazeledi

32 dakika önce

Vanlı İşadamları Derneğinin (VİŞAD) 3. Olağan Büyük Kongresi sonunda mevcut Başkan A. Fatih Hatunoğlu güven tazeledi.

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Vanlı İşadamları Derneğinin (VİŞAD) 3. Olağan Büyük Kongresi sonunda mevcut Başkan A. Fatih Hatunoğlu güven tazeledi.

Elite World Otelde gerçekleşen VİŞAD 3. Olağan Genel Kuruluna; AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, TBMM Başkanı Başdanışmanı Adnan İnanç, Denizcilik Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoglu, VANFED Başkanı Fevzi Donat, Van Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar, Anadolu Konfederasyonu Başkanı Yusuf Tuncil ve STK başkanları katıldı. Tek liste halinde gidilen kurulda, üyelerin tamamından destek alan Ahmet Fatih Hatunoğlu yeniden VİŞAD Genel Başkanı seçildi.

Bürokrasinin yoğun katılımıyla gerçekleşen kurulda bir konuşma yapan Hatunoğlu, VİŞAD'ın 10 yıllık hedeflerini slayt gösterisiyle anlattı. Yeni dönemde yoğun bir çalışmanın kendilerini beklediğini belirten Hatunoğlu, kurulda kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

VİŞAD'ın hedef ve ilkelerine değinen Hatunoğlu, bir ilki gerçekleştirerek Yüksek Danışma Kurulunu kurduklarını söyledi.

Program protokol konuşmaları ile sona erdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:38 Kaynak: İHA

Milletvekili, Van, Fatih, Güncel
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