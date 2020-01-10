Başkan Hekimoğlu'na sürpriz doğum günü - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Hekimoğlu'na sürpriz doğum günü - Son Dakika Spor

Başkan Hekimoğlu'na sürpriz doğum günü

17 dakika önce

Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu'na teknik heyet ve futbolculardan sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Başkan Hekimoğlu'na sürpriz doğum günü, System.String[]

Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu'na teknik heyet ve futbolculardan sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.


Hekimoğlu Trabzon FK Tesislerinde Tarsus İdman Yurdu kampı öncesi Başkan Celil Hekimoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 56 yaşına giren Başkan Hekimoğlu'nun sürpriz doğum gününe yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Doğum günü pastasını kesen teknik heyet ve futbolcular, "Çok anlamlı bir gün. Başkanımızın bugün doğum günü. Yarın 2. yarının ilk maçına çıkacağız. Tarsus İdman Yurdu müsabakasını kazanarak, başkanımıza en güzel hediyeyi vermek istiyoruz. Yeni yaşının sağlık, mutluluk ve en önemlisi şampiyonluk yaşatmasını temenni ediyoruz" dediler.


Başkan Celil Hekimoğlu ise, "Herkese çok teşekkür ederim. Bu tablo bizim ne güzel bir aile olduğumuzu gösteriyor. Güzel dilekleriniz, düşünceniz için teşekkür ederim. 2.yarı için hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:01 Kaynak: İHA
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