Son Dakika Haberleri: Başkan Helvacıoğlu, esnaflarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Helvacıoğlu, esnaflarla bir araya geldi

1 saat önce

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu,esnaflarla bir araya geldi.

Başkan Helvacıoğlu, esnaflarla bir araya geldi, System.String[]
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu,esnaflarla bir araya geldi.
Helvacığolu, burada yaptığı konuşmada, ilçede meydan düzenlemesi yapılacağını söyledi.
Köy minibüsleri garajının da düzenleye dahil olduğunu belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:
"Meydan düzenlemesi kapsamına dahil edilecek bu alanın da 1 yıl sonra tahliye edilmesi gerekiyor. Köy minibüsleri garajı ve belediye eski binasıyla ilgili depreme karşı dayanıklılık ölçümleri yaptırdık. Keşan'ın menfaatine işler yapmak için geldik. Bazı kişilerin düzeni bozulabilir. Duvarlar neredeyse üzerimize yıkılacak. Biz yıkmazsak, kendisi yıkılacak. Orta ölçekli bir depremde burası yıkılacak. Bunun hem vicdanen hem de hukuken sorumlusu biziz. Keşan'ı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. 1 yıl daha buradayız, sonrasında bu alanı terk etmemiz gerekli.
Köy minibüsleri garajı için de formül bulunacak. Bu garaj benim de düşüncem o ki muhakkak şehir içinde olmalı. Maliyet hesaplamasına göre belkide meydanın altında köy garajı yapılabilir. Bunların hepsi birlikte planlanacak."
Helvacıoğlu'nun konuşmasının ardından esnafla taleplerini iletti.
Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Asrın Hukuk Bürosu duyurdu: Teröristbaşı Öcalan avukatlarıyla görüştü
Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Bakan Kurum: Kaz Dağları'nda 13 bin ağaç kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:29:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Helvacıoğlu, esnaflarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]