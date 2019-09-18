Başkan Helvacıoğlu'ndan Gaziler Günü mesajı

Bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun, Türk Ulusu'nun tarih boyunca ödün vermediği bir yaşam ilkesi olduğuna dikkat çeken Helvacıoğlu, "Ulusumuz, canından üstün tuttuğu yurdunu korumak için hiçbir özveriden kaçınmamış, bölünmez bütünlüğüne yönelen tüm tehditleri yok etme başarısını göstermiş yüce bir ulustur. Şanlı tarihimiz, bu uğurda kazanılan zaferler ve kahramanlık destanları ile doludur. Kuşaktan kuşağa aktarılarak sürdürülen bu kararlılık ve bilinç, bizleri, bağımsız bir devlete ve çağdaş bir Cumhuriyet'e kavuşturmuştur. Yurttaşlarımızın kararlılığını büyük bir zafere dönüştürerek varlığımızı güçlendiren Yüce Atatürk, kurduğu Cumhuriyet'le bizlere, bireyi yurttaş konumuna yükselten çağdaş bir devlet, yeni bir yaşam biçimi, aydınlık yarınlar armağan etmiştir." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Sakarya Zaferi'nden kısa süre sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı"nı vermesi, Türk Ulusu'nun Yüce Önder'e güveninin, sevgisinin ve bağlılığının anlatımı olmasının yanı sıra, O'nun kişiliğinde şehitlere ve gazilere duyduğu saygının da göstergesi olduğunu bildiren Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Bizlere bağımsızlığımızı ve Cumhuriyet'i armağan eden, yurt topraklarında özgür ve huzur içinde yaşamamızı sağlayan başta Yüce Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımıza ve gazilerimize sonsuz şükran ve gönül borcu duyuyoruz. Onların ülkülerini, yurt sevgilerini, görev bilinçlerini, gelecek kuşaklara örnek göstererek, her karışı hak edilerek kazanılan yurt topraklarını koruyacak, Cumhuriyetimizi sonsuza değin yaşatacağız. Bu bağlamda, dünyadaki gelişmeleri özümseyerek Türkiye'nin dünyanın güçlü ve demokratik ülkeleri arasında yer almasını sağlamak, bizlere düşen en büyük görevdir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, birlik ve bütünlüğümüzün, yurt sevgimizin, özgürlük ve bağımsızlığımızın en değerli simgelerindendir. Gazilerimize saygı duymak, sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve haklı isteklerinin karşılanması için çaba göstermek, toplum olarak önemli sorumluluğumuzdur. Bu yurtsever insanlarımızın, yaşamlarını değerli kişiliklerine yaraşır biçimde iyi koşullar altında sürdürebilmelerinin sağlanması, yalnızca onlara olan borcumuz değil, ulusal dayanışmamızı güçlendirmenin de değişmez koşuludur. Atatürk'e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanı verilişinin yıldönümü ve Gaziler Günü'nü kutluyor, esenlikler diliyorum."