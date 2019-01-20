Son Dakika Haberleri: Başkan Hidayet Türkoğlu'ndan All-Star İçin Teşekkür

Başkan Hidayet Türkoğlu'ndan All-Star İçin Teşekkür

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonuna destek veren herkese teşekkür etti.

Başkan Hidayet Türkoğlu'ndan All-Star İçin Teşekkür, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu All- Star 2019 organizasyonuna destek veren herkese teşekkür etti.

Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Burayı dolduran İstanbul halkına ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu tip organizasyonlar salonlar dolduğu zaman çok keyifli ve zevkli oluyor. Burada bulunan sporcu arkadaşlarımıza, yetenek yarışmasından All-Star kadrosunda bulunan tüm sporcu arkadaşlarımıza, antrenörlerimize, yöneticilerimize, camiamızın bütün değerlerine bu organizasyonun parçası olmak istedikleri için teşekkür ederim. Halkımızın beğendiği, takip ettiği sporcular buradaydı, herkesi kutluyorum. Bu tip organizasyonlar sponsorlarla daha renkli, daha içerik dolu oluyor. Bu anlamda sponsorlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Onların sayesinde seyirciler güzel şovlar görme fırsatı buldu. Bizimle bulunan değerli sanatçılarımız bir amaç için toplanmıştı. Onlara da teşekkür ederim. Edis'e güzel konseri için teşekkür ediyoruz. Sayın bakanımız Berat bey, ailesiyle birlikte neredeyse 5 saat buradaydı. Bu yoğun temposunda bizimle burada olduğu için ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizi çok onure ettiler, sağolsunlar" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:58 Kaynak: İHA

basketbol, Türkiye, Hidayet Türkoğlu, Star, Spor
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