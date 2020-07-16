Başkan Hikmet Koyak: "Dondan zarar gören mısırlarımızı kurtarmayı başardık" - Son Dakika

Başkan Hikmet Koyak: "Dondan zarar gören mısırlarımızı kurtarmayı başardık"

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 22 Mayıs 2020 günü yaşanan don olayında zarar gören mısırların yapılan çalışmalarla yeniden ekilmeden ve verimde düşüş olmadan kurtarılması sevinçle karşılandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 22 Mayıs 2020 günü yaşanan don olayında zarar gören mısırların yapılan çalışmalarla yeniden ekilmeden ve verimde düşüş olmadan kurtarılması sevinçle karşılandı.


Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, "Don olayı olduğunda çiftçilerimize mısırlarını sökmemelerini ve ürünün kendini toplayacağını söylemiştik. Çok şükür iki aya yakın zamanda mısırlarımız kendini topladı ve verim olarak oldukça iyi durumda.Ekonomik açıdan fazla bir kayıp olmaması bizleri çok sevindirdi. Bazı çiftçilerimiz ürünlerini sökmüştü. Onlarda ikinci ekimlerini yaparak sorunsuz şekilde hasat dönemini bekliyorlar. Mısırların tekrar filiz vermesi ve yeniden ekilmeden büyümesinde emeği olan tüm mühendis arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Hikmet Koyak: 'Dondan zarar gören mısırlarımızı kurtarmayı başardık' - Son Dakika Ekonomi
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