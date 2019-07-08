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Başkan Hilmi Güler, 5G'den hızlı çıktı

59 dakika önce

Başkan Hilmi Güler, 5G'den hızlı çıktıORDU - Ordu Büyüşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in dijital alanda 'akıllı şehir' projesi kapsamında 2 ay önce Ordu Büyüşehir Belediyesi ile Turkcell ortaklığında akıllı şehir protokolü imzalayan Huawei teknoloji TIR'ı İstanbul ve...

Başkan Hilmi Güler, 5G'den hızlı çıktı
ORDU - Ordu Büyüşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in dijital alanda 'akıllı şehir' projesi kapsamında 2 ay önce Ordu Büyüşehir Belediyesi ile Turkcell ortaklığında akıllı şehir protokolü imzalayan Huawei teknoloji TIR'ı İstanbul ve Ankara'nın dışında sadece Ordu'ya gönderdi.
Ordu Demokrasi Meydanında Orduluların karşısına çıkan Huawei Teknoloji TIR'ında, gelecekte fiber hızda internete bağlanacak 5G kullanıcı terminalleri ile sanal gerçeklik gözlüğü ile bilgisayara gerek kalmadan bulut üzerinden oyun oynama teknolojisi tanıtıldı. Ayrıca teknoloji TIR'ını ziyaret edenler 5G hızında karar alabilen robot kaleciye gol atmayı denedi.
Sportif kişiliği ile bilinen, zaman zaman halı sahada hünerlerini konuşturan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de 5G hızında karar veren robot kaleciye gol attı. 5G hızında karar vererek dar alanda yapılan penaltı atışını kurtarmasıyla bilinen ve gol atmanın zor olduğu robot kaleciye Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2 gol attı. Robot kaleciye 3 atış yapan Güler, bunun 2'sini gole çevirdi.
Başkan Hilmi Güler, 5G'den hızlı çıktı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Genel
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