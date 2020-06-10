Başkan Hızlı, Bakan Kurum'un Manisa ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Hızlı, Bakan Kurum'un Manisa ziyaretini değerlendirdi

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Manisa ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini belirterek "Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ziyareti Manisamız açısından çok güzeldi.

Başkan Hızlı, Bakan Kurum'un Manisa ziyaretini değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Manisa ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini belirterek "Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ziyareti Manisamız açısından çok güzeldi. Manisamızda TOKİ ve Kentsel Dönüşüm anlamında birbirinden değerli çalışmalar hayata geçirilecek" dedi.


Bir dizi ziyaretler için Manisa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Manisa ziyaretlerinde bir takım müjdelerde bulunmasının önemli olduğunu ve ziyaretin Manisa açısından oldukça faydalı geçtiğini vurgulayan Başkan Hızlı, "AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekilimiz Murat Baybatur ve Manisa Milletvekillerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u Manisa'ya davet etmişti. Bakanımız Manisa'ya hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Sayın Bakanımızın geçtiğimiz ocak ayında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Manisa'ya bir ziyareti olmuştu. Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde depremden hasar gören mahallelerde incelemelerde bulunan bakanımızın talimatları ile acil yıkılması gereken 193 binamızın yıkımını tamamlandı. Ağır hasarlı 672, yıkık 49 binamızın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kırkağaç'ta bulunan 72 afetzede vatandaşlarımızın konut talebi oldu. Bu taleplerle ilgili çalışmalar sürüyor. Manisa Kırkağaç ve Akhisar'da TOKİ başkanlığımızla 100'er konut yapma sözümüz var. Söz verdiğimiz konutları 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında yapıyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine deprem dolayısıyla 7 milyon lira hibe desteği verildi." dedi.


Başkan Hızlı, Bakan Kurum'un Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki kentsel dönüşüm alanlarındaki çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, Manisa'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar kira yardımı ve hizmet alımları olmak üzere yaklaşık 74 milyon liralık destek sağlandığını ve bu desteklerin devam edeceğini belirtti.


TOKİ'nin Manisa merkezde ve ilçelerindeki çalışmalarının da önemli olduğunu kaydeden Başkan Hızlı, Bakan Kurum tarafından müjdesinin verildiği Millet Bahçelerinin de Manisalılara hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

Murat Kurum, AK Parti, Manisa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 05:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Hızlı, Bakan Kurum'un Manisa ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

Son Dakika

Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı 300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Batman Valisi'nden "vahşi" sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak         
22:41
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim         
22:40
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş         
22:33
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı         
22:10
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor         
22:04
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem         
21:37
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı         
21:34
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti         
21:24
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı         
21:19
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık         
21:03
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı         
21:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir         
20:58
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı         
20:14
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur         
18:51
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor         
18:39
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı         
18:35
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi         
18:34
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı         
18:33
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak         
18:30
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi         
18:14
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti         
18:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 23:13:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Hızlı, Bakan Kurum'un Manisa ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]