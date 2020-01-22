Başkan Hızlı'dan 'Siyaset Akademisi' açıklaması - Son Dakika

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 19'uncu Dönem Siyaset Akademisi başvurularının başladığını belirterek, "Akademide dereceye girenlere; birinciye Kudüs, ikinciye Balkanlar, üçüncüye ise İspanya Endülüs gezisi ödülleri verilecektir." dedi.



AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Siyaset Akademisi'nin 2008 yılından bu yana devam ettiğini hatırlatarak, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Eğitimde verilen derslere göre alanında uzman hocaların, tanınmış isimlerin ve siyasilerin katılımcılarla bir araya geleceğini kaydeden Hızlı, siyaset akademisinin Türk siyasetinde bir marka değeri olarak yerini aldığını anımsattı. Başkan Hızlı, Manisa'da gerçekleştirilecek olan 19'uncu siyaset akademisi kayıtlarının 13-27 Ocak tarihleri arasında arasında 'www.siyasetakademisi.akparti.org.tr' internet sitesi üzerinden ya da il başkanlığına gelerek yapılabileceğini söyledi. Başkan Hızlı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Akademide 4'ü online ve 16'sı yüz yüze olmak üzere 20 ders verilecektir. Siyaset Akademisi'nin ders süreci, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da verecekleri ders ile 38 ilimizde eş zamanlı olarak başlayacaktır. Siyaset Akademisi eğitim programı haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek olup, 4 saatlik online eğitim dersleri ile beraber toplam 20 saatlik bir eğitim programı olacaktır. Bu dönem ders programımıza diğer dönemlerden farklı olarak Avrupa'da Yükselen Milliyetçilik ve Popülizm, İslamofobia ve Yabancı Düşmanlığı, Suriye Krizi'nde Türkiye'nin Dış Politikası ve Göçmen Sorunu, Sosyal Medya, Siyaset ve Toplum, Profesyonel Yönetim Teknikleri, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi derslerini ekledik." - MANİSA