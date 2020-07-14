Başkan Hürriyet Avrupa Birliği Proje Ofisi kurdu - Son Dakika

Başkan Hürriyet Avrupa Birliği Proje Ofisi kurdu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başta kadın ve çocuklar ile kırsal kalkınmaya yönelik projeler için Avrupa Birliği hibe programlarından etkin şekilde yararlanmak üzere Avrupa Birliği (AB) Proje ekibini kurdu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başta kadın ve çocuklar ile kırsal kalkınmaya yönelik projeler için Avrupa Birliği hibe programlarından etkin şekilde yararlanmak üzere Avrupa Birliği (AB) Proje ekibini kurdu.

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AB hibe programlarından etkin şekilde yararlanmak amacıyla AB Proje Ekibini oluşturarak proje ofisi kurdu. Kentin sosyal yönden de gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ekip toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Başkan Hürriyet'in yanı sıra Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve Nazan Eser Köşe, Veysel Arif Yüksel, Selen Çiçek Uçar ve Burak Ergelen'in oluşturduğu AB proje ekibi katıldı.


Yeni oluşturulan ekip için hayırlı olsun dileklerini sunan Başkan Hürriyet, "Avrupa Birliği ekibinden yalnızca AB destek fonları değil yurt dışı kaynaklarından nasıl faydalanabileceğimizi de araştırmalarını istiyorum. Bizim seçim bildirgemizde kadınlara, çocuklara, gençlere yönelik vadettiklerimiz var. Belediyenin mali kaynakları ortada olduğu için dış kaynaklardan da faydalanabilmeliyiz. Gerçekleştireceğimiz projelerde iş bilen insanlarla çalışmak istiyoruz. İşe yeni başlayan iki arkadaşımıza hayırlı olsun demek istiyorum. Liyakatle personel seçmeye çalışıyoruz. Bu noktada deneyimlerinizi bizler de görmüş olacağız. Sizlerden beklentim çocuklar ve kadınlar için, kırsal kalkınmaya yönelik farkındalık oluşturan çalışmalar olacak" dedi.


Farkındalık oluşturacak projelere imza atmayı hedeflediklerini belirten Başkan Hürriyet, "Çocuk kampüsü, inovasyon merkezi gibi projelerimizin içini bu ekip dolduracak. İçini doldururken de kaynak oluşturulabilirse veya farkındalık oluşturacak bir çalışmaya imza atarsa bunlar kentimize fayda sağlayacaktır. Bu ekip oturacak, kafa yoracak, takipte olacak. Bir süre imkanlarımızı, olanaklarımızı göreceksiniz. Tanıma aşamasını geçtikten sonra da ciddi bir üretkenlik bekliyorum. Yeni fikirler, yeni alanlar, vatandaşa dokunan yeni faaliyetleri bana oluşturabilirseniz eğer büyük başarılara hep birlikte imza atabiliriz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet Avrupa Birliği Proje Ofisi kurdu - Son Dakika
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