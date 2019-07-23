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Başkan Hürriyet, çalışmaları yerinde inceledi

12 dakika önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şehir genelinde devam eden asfalt ve yama asfalt yapım işlerini yerinde inceledi.

Başkan Hürriyet, çalışmaları yerinde inceledi, System.String[]
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şehir genelinde devam eden asfalt ve yama asfalt yapım işlerini yerinde inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zorbey Sokak üzerindeki asfalt yama çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Hürriyet'e parti temsilcileri ve belediye yetkilileri eşlik etti. İzmit genelinde yürütülen asfalt yapa yapım işleri ile ilgili konuşan Başkan Hürriyet, "Cadde ve sokaklarımızı güzelleştirmek için çalışıyoruz. Şehir genelinde gerek yapmış olduğumuz tespitler gerek vatandaşlardan gelen talepler doğrulusunda yoğun çalışmalar yürütüp, vatandaşlarımızın daha güzel ve daha yaşanabilir bir İzmit'te hayatları sürdürmeleri için çalışıyoruz. Gerek asfalt çalışmaları, gerek ışıklandırma anlamında çalışmalara başladık. Ben de süreci yakından takip ediyorum" dedi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:18 Kaynak: İHA
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