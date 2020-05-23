Başkan Hürriyet, "Ceditli'ye ek maliyet yükü gelmeyecek" - Son Dakika

Başkan Hürriyet, "Ceditli'ye ek maliyet yükü gelmeyecek"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cedit Mahallesi'ndeki esnafa sağlık kiti dağıtımı sırasında ilk ağızdan bakanlığa devredilen kentsel dönüşüm sürecini aktardı.

Başkan Hürriyet,

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cedit Mahallesi'ndeki esnafa sağlık kiti dağıtımı sırasında ilk ağızdan bakanlığa devredilen kentsel dönüşüm sürecini aktardı.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona günlerinde başlattıkları esnafa sağlık kiti dağıtımını bu kez belediye ekipleriyle Cedit Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Hürriyet, sağlık kiti dağıtımı sırasında kentsel dönüşümle ilgili olarak bakanlıkla yaptıkları görüşmeler hakkında da Cedit esnafını bilgilendirdi. Başkan Hürriyet, "Cedit'i asla siyasete alet etmeyeceğiz demiştik. Halkımızı mağdur etmemek için duran projeyi yeniden başlatmak ve hızlandırmak adına kentsel dönüşüm projesini bakanlığa devrettik. Biz de her zaman konuyu takip edeceğiz" dedi.


Başkan Hürriyet içerisinde İzmit Dikimevi'nde gönüllü kadınlar tarafından üretilen maske, siperli maske, kolonya ve dezenfektan yer alan sağlık kiti setlerini Başkan Yardımcıları Ünal Özmural ve Nurettin Bulut, meclisi üyeleri Arsal Arısal, Süleyman Şen, Yaşar Kardaş, Tuncay Aşkın, Ertuğrul Malçok ile Cedit esnafına ulaştırdı. Başkan Hürriyet ve meclis üyeleri sağlık kiti seti dağıtımı sırasında esnafın Ramazan Bayramı'nı da kutladı. Sağlık kiti dağıtımı sırasında Başkan Hürriyet, Cedit'teki kentsel dönüşümle ilgili esnaftan gelen soruları yanıtladı.


Sağlık kiti dağıtımından önce Cedit Mahallesi Muhtarı Nabi Keskin ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Hürriyet, "Cedit ile ilgili göreve geldiğimiz günden bu yana çok alternatif çalıştık. Bakanlığa devir işlemi en son ihtimallerden biriydi. Sizlerle de bunu konuşmuştuk. Para bulmaya çalıştık, müteahhitlerle oturduk anlaşmaya çalıştık ama müteahhitler de ekonomik kriz sebebiyle yapmaya cesaret edemedi. İller Bankası'nda hala kredi gelmedi. Başka kaynak da bulamayınca bakanlığa devretme yoluna gittik" diye konuştu.


Başkan Hürriyet, "Biz de Tahir Başkan ile konuştuk ve bakanlıkla bu konu hakkında görüşmek istediğimizi ilettik. Bakanlıkla Cedit'e nasıl kaynak yaratabiliriz, ne yapabiliriz konularını görüşmek istedik. Sonuçta İzmit Belediyesini beklemeden ihale açabilirlerdi. Tahir Başkan da konuya olgunlukla yaklaştı. Siyaset yapmayacağız dedik. Çünkü Cedit sorunu siyaset ötesi bir durum. Proje konusunda bizim hiç yorum yapmamıza gerek kalmadan bakan beyin kendisi de projenin kötü bir proje olduğunu söyledi. Proje değişse de Cedit halkı hak kaybına uğramamalı. Bu konuda bakan beyden biz söz aldık. Proje iyileştirilecek. Oradan çıkan bir ekstra maliyeti bakanlık üstlenecek" şeklinde konuştu.


Projede iyileştirme yapılacağını söyleyen Başkan Hürriyet, "Kat sayıları düşecek. Bu anlamda projede iyileşme bile çok pozitif bir durum. İlçe belediyesi kaynaklarıyla bunu gerçekleştirmek mümkün değildi. İyileşme ile Cedit sakinlerinin sahip olduğu daire ileri de daha değerli hale gelecek. Ödeyeceğiniz rakamların değişmemesi ile ilgili de bakan bey hassas davranacaklarını söyledi. Çünkü vatandaşların kendi ödeyecekleri rakamlarla ilgili kaygıları olduğunu ve üstüne bir yük daha eklenirse olmaz dedik. Biz işler yürüsün diye resmiyette protokolü devrettik bakanlığa. Çünkü protokolde bazı adımlar var. O adımlar gerçekleşmeden bir sonraki aşamaya geçilemiyor. Bu demek değil ki biz tamamen elimizi çektik. Biz de gücümüz nispetinde her zaman destek olacağız. İşleri kolaylaştıracağız. Bütün prosedürler bittikten sonra ilk kazmanın yıl sonunda vurulacağını ve tahmini 2 yıl içerisinde bitirebileceklerini söylediler. Umarım şartlar uyar. Biz de elimizi asla çekmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Mahalle muhtarı ve sakinleri ise Başkan Hürriyet'e çalışma adına teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 01:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet, 'Ceditli'ye ek maliyet yükü gelmeyecek' - Son Dakika

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