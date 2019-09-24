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Başkan Hürriyet, çocuklarla bir araya geldi

39 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çocuk Meclisi geçmiş dönem üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Hürriyet, çocuklarla bir araya geldi, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çocuk Meclisi geçmiş dönem üyeleri ile bir araya geldi.


Belediye meclis salonunda gerçekleşen buluşmada çocuklar, hayallerindeki İzmit'i anlatırken, İzmit'te yaşayan akranlarına da çocuk meclisine katılmaları için davette bulundu. Çocuk meclisi geçmiş dönem başkanı Yusuf İhsan Turgut'un da yer aldığı buluşmada üyelerle tek tek sohbet eden Başkan Hürriyet, her birinin fikir ve önerilerini dinledi. Hayal ettikleri İzmit'i anlatan çocuklar, ayrıca hayvan hakları, kadın hakları, çocuk hakları gibi önemli konulara değindi.


Toplantıda konuşan Başkan Hürriyet, "Sizlerle bir araya gelmek, sizin hayallerinizi ve fikirlerinizi dinlemek bizler için çok önemeli. Bizler şehrimize yeni hizmetler sunarken sizlerin bu düşünceleri bizlere ilham kaynağı oluyor. Sizlerin bizi yönlendirmeniz, ihtiyaçlar noktasında varsa eksiklikleri göstermeniz, kente güzel hizmetler etmemize vesile olacaktır. Sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Fikirlerinizle bizleri yönlendirmenizi istiyorum" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:42 Kaynak: İHA
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