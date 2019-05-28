Başkan Hürriyet, Düzyaylalılar'ın iftarına konuk oldu

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ordu Gölköy Düzyaylalılar Derneği'nin geleneksel iftarına katıldı.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ordu Gölköy Düzyaylalılar Derneği'nin geleneksel iftarına katıldı.



Bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen iftar programına Başkan Hürriyet'in yanı sıra İzmit Belediyesi Meclis üyesi Çetin Sarıca, mahalle muhtarları, dernek yöneticileri katıldı. Dualarla açılan oruçların ardından yüzlerce kişiyle aynı sofrada olmanın mutluluğunu dile getiren Başkan Hürriyet, "Ramazan ayı manevi duyguların, birlik beraberliğin, paylaşmanın en üst düzeyde yaşandığı aydır. Bu akşam burada hep birlikte bu güzel buluşmaya vesile olan dernek başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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