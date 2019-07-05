Son Dakika Haberleri: Başkan Hürriyet, emeklileri mehtap turuna çıkardı
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Hürriyet, emeklileri mehtap turuna çıkardı

1 saat önce

İzmit Belediye Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, emekliler ile mehtap turunda buluştu.

Başkan Hürriyet, emeklileri mehtap turuna çıkardı, System.String[]
İzmit Belediye Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, emekliler ile mehtap turunda buluştu.

İzmit Belediyesi'nin emekli evlerine üye emekliler, Tüm İşçi Emekli Derneği üyeleri, Kent Konseyi emeklileri ve yakınları, mehtap turunda buluştu. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı turda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de vatandaşları yalnız bırakmadı. Yoğun katılım nedeniyle iki tur halinde gerçekleşen etkinlikte Temmuz ayında doğan emekliler için doğum günü kutlaması da yapıldı. Canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen emekliler Başkan Hürriyet'e etkinlik için teşekkür ettiler.

Etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, "Sizin enerjiniz gerçekten çok güzel.

Hepiniz yıllarca şehrimize ve ülkemize hizmet ettiniz. Emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu günümüzü sizlere ayırdık. Birlikte güzel bir gün geçirip, emekliler gününüzü kutlamak istedik. İnşallah bu buluşmalarımız artarak devam edecek, birlikte güzel etkinlikler gerçekleştireceğiz. Ayrıca biz yaş hesaplarken geceleri saymıyoruz, bu sebepledir yaşlarımızı yarıya düşürüyoruz. Sizlerin varlığınız, tecrübe ve bilgi birikimleriniz bizim için çok değerli" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
fatma kaplan hürriyet, izmit belediyesi, hürriyet, izmit, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahalleli esrarengiz 2 kişinin peşinde! Sabaha kadar nöbetteler Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:54:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Hürriyet, emeklileri mehtap turuna çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]