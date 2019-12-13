Başkan Hürriyet, engelli annesi kadının sevincini paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet, engelli annesi kadının sevincini paylaştı - Son Dakika

Başkan Hürriyet, engelli annesi kadının sevincini paylaştı

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, iki engelli oğlu ile yaşayan Nermin Kutlu'nun evini yenileyerek sağlık bir ortamda yaşamalarına zemin hazırladı.

Başkan Hürriyet, engelli annesi kadının sevincini paylaştı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, iki engelli oğlu ile yaşayan Nermin Kutlu'nun evini yenileyerek sağlık bir ortamda yaşamalarına zemin hazırladı.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekilliği döneminde de sık sık ziyaret ederek, yardımcı olduğu İzmitli Nermin Kutlu ile zihinsel engelli iki oğlunu belediye başkanlığı döneminde de unutmadı ve evlerini yaşanabilecek bir hale getirdi. Geçtiğimiz hafta evde tadilat çalışmaları başlatan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Nermin Kutlu'nun iki zihinsel engelli oğlunu Akmeşe Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirdi. Çocuklarından ilk defa ayrı kalan Nermin Kutlu evinin tamamlanan işlerinin ardından hem çocuklarına hem de evine kavuştu. Başkanı Hürriyet de, Kutlu ailesinin en mutlu anlarında yanlarında oldu.


Çocuklarından ilk defa ayrı kalan ve hem evine hem çocuklarına kavuştuğu anda duygusal anlar yaşayan Nermin Kutlu, "Çocuklarımdan ilk defa bu kadar uzak kaldım. Onları çok özledim ama evi görünce buna değdiğini anladım. Artık çocuklarımla daha iyi koşullarda yaşayacağız. Onların yüzü gülsün benim için yeter. Evimin yeni halini çok beğendim. Destekleri için İzmit Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Ellerinden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Hürriyet, "Çocuklar artık daha iyi şartlarda yaşayacaklar. Benden bir isteğiniz arzunuz olursa lütfen çekinmeyin her zaman arayabilirsiniz. Her zaman yanınızda olmaya hazırız. Evdeki diğer eksiklikleri de zamanla halledeceğiz. Çocukların eğitimi ve sağlığı konusunda da her zaman yardım etmeye hazırız" diye konuştu.


Öte yandan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Serdar Mahallesi Girgin Sokak'ta imar yoluna yapılacak duvar için ihale gerçekleştirdi. Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ihaleye 4 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklif 288.666,29 TL olurken en düşük teklif ise 197 bin 864,71 TL olarak verildi. Yaklaşık maliyeti 326 bin 775,37 TL olarak belirlenen ihalede işin süresi 120 gün olarak açıklandı. Kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Hürriyet, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı
KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı 64 yaşındaki şahıstan, 4 yaşındaki çocuğa darp ve cinsel istismar!

Son Dakika Haberleri
22:12 Hatay'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
22:08 'Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?' (2) - Son Dakika
22:07 Uşak'ta durağa dalan otomobil dehşetinde ölen 3 kişi de toprağa verildi - Son Dakika
22:06 Yunus Emre Enstitüsünden Brüksel'de Türkçe kütüphane - Son Dakika
22:06 Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:20:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Hürriyet, engelli annesi kadının sevincini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]